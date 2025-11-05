الأربعاء 05 نوفمبر 2025
محافظات

تنفيذ تقصي وبائي وتحصين للحيوانات ضد مرضيِّ "الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع"

بيطري الإسماعيلية ينظم قوافل مجانية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا (صور)

جانب من القافلة،
جانب من القافلة، فيتو
18 حجم الخط

تواصل مديرية الطب البيطري في الإسماعيلية، تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية التناسلية الإرشادية المجانية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا. 

أكرم جلال واللبان وعمارة يكرمون الفرق المشاركة في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية (صور)

مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تواصل أعمال التقصي الإكلينيكي بسوق الماشية

 

قافلة بيطرية بالشيخ سلمى 

 نُظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء قافلة بيطرية شاملة بقرية الشيخة سلمى عزبة الطرايحة التابعة لإدارة مركز الإسماعيلية البيطرية، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان بالإسماعيلية بقيادة الدكتورة نشوى إسماعيل، والإدارة البيطرية بمركز الإسماعيلية. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

 

أبرز الخدمات المقدمة خلال القافلة

وشملت القافلة تقديم خدمات بيطرية متكاملة، تضمنت الكشف والعلاج المجاني للحيوانات، وتقديم الدعم اللوجيستي الكامل بوجود أطباء متخصصين في مختلف المجالات. 

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

ومن جانبه قال الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، إن القافلة أسفرت عن علاج وفحص ٢٤٩٢ حيوانًا، شملت:
رش عدد ٤٠ حالة، تجريع ٦٨ حالة، أمراض باطنية ٥٣ حالة، وتناسلية ٣٤ حالة، حالات أخرى ٢٧ حالة، دواجن بعدد ٢٢٧٠ طائرًا.

جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو
جانب من القافلة، فيتو

وعلى جانب آخر، تواصلت جهود اللجنة البيطرية لمتابعة الحالة الصحية للمواشي بسوق أبوخليفة للمواشي بمركز القنطرة غرب، حيث تم التقصي الوبائي وتحصين الحيوانات ضد مرضيِّ "الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع"، والتأكد من خلو السوق من أي بؤر أو اشتباهات وبائية.

وأكدت المديرية استقرار الوضع الوبائي بالمحافظة بفضل حملات التحصين المنتظمة وكفاءة اللقاح المحلي المستخدم، داعية المربين وأصحاب الماشية إلى التعاون مع اللجان البيطرية وتقديم حيواناتهم للتحصين في المواعيد المحددة حفاظًا على الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء.

