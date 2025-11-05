بدء الاختبارات النظرية لشغل وظائف شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة

18 حجم الخط

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بدء اختبارات شغل الوظائف للإعلان رقم (1) لسنة 2025 لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لعدد من الوظائف التخصصية والفنية والمكتبية بالإضافة إلى الوظائف الحرفية.

عدد المتقدمين للامتحانات

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه خضع للاختبارات التحريرية عدد 1221 متقدما من المنطبقين عليهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف ما بين مهندسين وكيمائيين بالإضافة إلى الفنيين ( فنى كهرباء – فنى مشروعات – فنى ميكانيكا – فنى مساحة ) بمعرفة لجنة متخصصة من قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية بشركة محافظات القناة وذلك بالمجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الاختبارات، فيتو

إقامة الاختبارات بمركز التدريب الإقليمي

كما خضع للاختبارات التحريرية بالوظائف الحرفية عدد 120 متقدما من المنطبقين عليهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف ما بين ( عمال – سائقين ) وغيرها من الوظائف الحرفية وذلك بمركز التدريب الاقليمى بمحطة مياه المستقبل.

جانب من الاختبارات، فيتو

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، الى ان هناك العديد من المشروعات التى تشهدها محافظات القناة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى وان توفير عناصر بشرية متميزة من الأهمية الكبيرة لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة المقبلة، إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل الوظائف تأتي في إطار حرص الشركة على استقطاب الكفاءات المتميزة ودعم منظومة العمل الداخلي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين بمختلف المناطق بالشركة على مستوى محافظات القناة.

جانب من الاختبارات، فيتو

