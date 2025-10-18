"البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، 24 من أكتوبر 2025م، الموافق 2 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان "البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى".



وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بضرورة وأهمية الحفاظ على البيئة وأثر ذلك في بناء الحضارة.

الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية كبرى حول الحفاظ على المنشآت العامة

وفي سياق متصل عقدت وزارة الأوقاف (27) ندوة علمية كبرى تحت عنوان "الحفاظ على المنشآت العامة واجب ديني وسلوك حضاري (المدارس والحدائق نموذجًا)"، وذلك في إطار برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" الذي تنفذه الوزارة في المساجد الكبرى بجميع المديريات.

تعقد هذه الندوات في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وتنمية روح الانتماء والمسئولية تجاه الوطن ومقدراته، من خلال خطاب دعوي مستنير ومبسَّط يناسب أعمارهم، ويغرس السلوك الحضاري القويم في نفوسهم.

وتناولت الندوات أهمية الحفاظ على المنشآت العامة، وفي مقدمتها المدارس والحدائق، باعتبارها منافع عامة تمثل الوجه الحضاري للوطن، وصونها واجب ديني ووطني يعكس وعي الطفل وانضباط سلوكه، ويؤكد أن صيانة هذه المنشآت من صميم مقاصد الشريعة التي تدعو إلى الإعمار والبناء ونفع الناس.

يُعَد برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" أحد البرامج النوعية التي أطلقتها الوزارة لبناء وعي الأطفال علميًّا وشرعيًّا، وتحقيق التواصل المباشر معهم داخل المساجد الكبرى، بإشراف نخبة من الأئمة والدعاة المتخصصين.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار تنفيذ هذه اللقاءات العلمية والتثقيفية أسبوعيًّا، بما يُسهم في إعداد جيل واعٍ مستنير يجمع بين القيم الدينية والأخلاقية والوطنية.

