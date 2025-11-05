عباقرة ولكن مجهولون، مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد.

في هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

مخيريق هو من يهود بني النضير، ومن بني ثعلبة بن الفطيون.

واسم "مخيريق" هنا جاء بصيغة التصغير، حيث يطلق العرب هذا الاسم على الفتى الفارع الطول، سمح الوجه ولين الطباع.

نسبه

ورد في كتاب "جمل من أنساب الأشراف - أحمد البلاذري" أن مخيريق صحابي من بني قينقاع، وقيل من بني ثعلبة بن الفطيون، وقيل من بني النضير وهو الأرجح والأكثر في الرواية.

كما ورد في "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية" لأبي القاسم السهيلي، أنه كان من علماء اليهود وأغنيائهم، ولم يكن بالحجاز في زمانه أحد أعلم بالتوراة من عبدالله بن صوريا الأعور، وابن صلوبا، ومخيريق كان حبرهم.

في معركة اُحُد

كانت معركة اُحُد في يوم سبت، وهو اليوم الذي يتوقف فيه اليهود عن العمل تماما، لكن "مخيريق" انحاز إلى جانب سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، وقاتل في صفوف المسلمين في المواجهة التي وقعت في العام الثالث الهجري بالقرب من المدينة المنورة.

خاض المسلمون مواجهة صعبة بقيادة سيدنا محمد ضد مشركي قريش، فقاتل مخيريق حتى قُتل بعد أن عهد بماله وأملاكه للرسول ليفعل بها ما يشاء.

روى "ابن إسحاق" تفاصيل قصة "مخيريق" اليهودي المسلم، حيث قال: "وكان ممّن قُتل يوم أحد مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة بن الفطيون، قال: لما كان يوم أحد، قال: يا معشر يهود، والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم لحق، قالوا: إن اليوم يوم السبت، قال: لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته، وقال: إن أصبتُ فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل معه حتى قُتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما بلغنا: مخيريق خير يهود".

مخيريق خير يهود

ورُوي عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال في خلافته بخناصرة: سمعتُ بالمدينة والناسُ يومئذ بها كثيرٌ من مشيخة المهاجرين والأنصار أن حوائط النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السبعة التي وُقفت من أموال مخيريق، وقال إن أصبتُ فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله وقتل يوم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود، ثم دعا لنا عمر بتمر منها فأتي بتمر في طبق، فقال كتب إلي أبو بكر بن حزم يخبرني أن هذا التمر من العذق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال: قلت يا أمير المؤمنين فاقسمه بيننا فقسمه، فأصاب كل رجل منا تسع تمرات، قال عمر بن عبد العزيز: قد دخلتها إذ كنت واليًا بالمدينة وأكلت من هذه النخلة، ولم أر مثلها من التمر أطيب ولا أعذب.

أما عن حقيقة إسلامه، فقد ذكر الواقدي، أن مخيريق أسلم واستُشهد بأُحد، وقال الواقدي والبلاذري: ويقال: إنه من بني قينقاع، ويقال من بني القطيون كان عالما، وكان قد أوصى بأمواله للنبي، صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سبع حوائط: الميثب والصائفة والدلال وحسنى وبرقة والأعواف ومشربة أم إبراهيم، فجعلها النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، صدقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.