عمر جابر: لاعبو الزمالك تعاهدوا على الفوز، ونحن المرشح الأول لأي بطولة (فيديو)

السوبر المصري، شدد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على  أهمية مباراة بيراميدز التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال عمر جابر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام بيراميدز: جميعنا نعلم أهمية مباراة بيراميدز، ونكون دائما المرشح الأول لأي بطولة نشارك بها، وأعيننا على الفوز والأهم أولا تقديم مباراة كبيرة أمام بيراميدز.

وتابع: “ننتظر حضور الجماهير لدعمنا هنا لتقديم مباراة تليق باسم الزمالك وباسم الجمهور وأن يكون الفوز حليفنا”.

وأضاف عمر جابر: مرور الأزمات ليس شيئا جديدا علينا لكن اعتدنا وتعلمنا كيف نخرج منها، والأهم هو وجود الجمهور الوفي معنا وفي ظهرنا وهو ما سيمنحنا الخروج منها.

واختتم عمر جابر: وجود مدرب مميز وجهاز فني على أعلى مستوى يجعلنا مطمئنين، وجميعنا نتحدث مع بعضنا وتعاهدنا على أن نسعد الجمهور خاصة أنها مباراتين ببطولة، وهي بطولة مهمة ستوضح خريطة الموسم بالنسبة لنا.

 

الجريدة الرسمية