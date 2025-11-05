الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الطفولة والأمومة يستقبل الطفلة الفلسطينية "ريـتاج جحا" ويمنحها لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام

رئيسة الأمومة والطفولة
رئيسة الأمومة والطفولة تستقبل الطفلة ريتاج، فيتو

في إطار احتفالات المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعياد الطفولة خلال شهر نوفمبر الجاري، استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس، الطفلة الفلسطينية “ريـتاج جحا”، التي جاءت إلى مصر لتلقي العلاج بعد أن فقدت أسرتها خلال الأحداث المؤلمة في قطاع غزة.

دعم مصر لأطفال فلسطين يأتي امتدادًا لموقفها الثابت كأرضٍ للسلام

وخلال اللقاء، رحّبت الدكتورة سحر السنباطي بالطفلة ريـتاج، مؤكدةً أن استقبالها يجسّد رسالة مصر الإنسانية تجاه أشقائها، وانطلاقًا من دورها الريادي في دعم قضايا الطفولة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية الحكيمة التي تؤمن بأن الطفل هو مستقبل الأمة وأساس استدامة السلام والتنمية.

وأشارت إلى أن دعم مصر لأطفال فلسطين يأتي امتدادًا لموقفها الثابت كأرضٍ للسلام، وانحيازها الدائم للإنسانية، تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للأطفال على أرضها دون تمييز.

وقدّمت الدكتورة سحر السنباطي عددًا من الهدايا العينية للطفلة ريـتاج، مشيدةً بشجاعتها وقوة إرادتها، كما أعلنت تنصيبها «سفيرة من سفراء المجلس للطفولة» تقديرًا لصمودها، فهي تمثل صوت أطفال فلسطين والعالم في المحبة والسلام.

جهود الرئيس السيسي في وقف الحرب ونشر السلام، ودعمه المتواصل لأطفال فلسطين

من جانبها، أعربت الطفلة ريـتاج جحا عن سعادتها بلقاء الدكتورة سحر السنباطي، وعن تقديرها الكبير لمصر وشعبها، معربةً عن شكرها وامتنانها إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده في وقف الحرب ونشر السلام، ودعمه المتواصل لأطفال فلسطين، مؤكدةً أنها ستظل تحمل لمصر كل الحب والتقدير لما وجدته من رعاية واحتواء إنساني صادق.

كما أعربت الطفلة ريـتاج جحا عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لأطفال فلسطين وجهوده في وقف الحرب ونشر السلام، مؤكدة أن جلوسها إلى جوار فخامته خلال احتفالية «مصر وطن السلام» يُعد وسامًا غاليًا على قلبها، ويجسّد مكانة الطفل الفلسطيني في قلب مصر قيادةً وشعبًا.

الصحة: توافر جميع أصناف الأدوية وعدم وجود نواقص بمستشفى العلمين النموذجي

أخبار مصر اليوم: الإعلان عن 4000 فرصة عمل للشاب بهيئة الإسعاف.. نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحى.. الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى

وقد شهد اللقاء حضور الدكتورة رحاب الفخراني، رئيسة مبادرة «انتِ الأهم»، وأسماء خليل، منسقة المبادرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أطفال فلسطين احتفالية مصر وطن السلام الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومى للطفولة والأمومة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة مصر وطن السلام نشر السلام قطاع غزة

مواد متعلقة

اللجنة الوزارية للتنمية البشرية تبحث تجهيزات المؤتمر العالمي للصحة والسكان 2025

ثورة في علاج العمى، جهاز إلكتروني بحجم شعرة الإنسان ينقذ فاقدي البصر

الصحة: توافر جميع أصناف الأدوية وعدم وجود نواقص بمستشفى العلمين النموذجي

"الأطباء" تبحث مع البنوك والشركات توفير خدمات تمويلية وتعاقدية ميسرة للأعضاء

الصحة تكشف حقيقة نقص أدوية الكلى بمستشفيات التأمين الصحي

نائب وزير الصحة يتابع حالة طالبة تعرضت لحادث ويوجه بسرعة التعامل معها بمستشفى الضبعة المركزي

"الفالنتين داي" ليس للعشاق فقط، هكذا يحتفل السناجل بالحب

نائب وزير الصحة يوجه بإعداد خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

خدمات

المزيد

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

استقرار سعر الريال القطري في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

دعاء اليوم الثاني من الأيام البيض لشهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية