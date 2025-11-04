الصحة: توافر جميع أصناف الأدوية وعدم وجود نواقص بمستشفى العلمين النموذجي

أكد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان توافر جميع الأصناف الأدوية وعدم وجود نواقص في مستشفي العلمين النموذجي.

جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى

وأجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تضمنت تفقد أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية والحضانات، بجانب الاستماع إلى شرح مفصل عن أسلوب تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة والتعامل مع الحالات الحرجة، كما حرص نائب الوزير على التحدث مع المرضى وذويهم للتعرف على مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، ومتابعة سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نائب الوزير تفقد الصيدلية ومخزون الأدوية بالمستشفى، كما تابع إجراءات صرف الدواء للمرضى بما يضمن وصول العلاج لمستحقيه في الوقت المناسب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجولة تضمنت المرور على المعمل والعيادات الخارجية وبنك الدم للاطمئنان على توافر أرصدة الدم ومشتقاته، واستمرار تقديم الخدمات التشخيصية على مدار اليوم، ومراجعة إجراءات مكافحة العدوى وسلامة تخزين العينات والمواد الطبية.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن نائب الوزير تابع مستوى الجاهزية في الطوارئ والاستقبال وغرف الملاحظة، واطمأن على انتظام الفرق الطبية في التعامل السريع مع الحالات خلال فترات الذروة وارتفاع نسب الإشغال، مشيدًا بالتزام الفريق الطبي وتقديم رعاية متميزة.

واختتم «عبد الغفار» بأن نائب الوزير عقد اجتماعًا ضم نائب محافظ مطروح، ومدير المديرية، وعددًا من قيادات الوزارة، حيث تناول الاجتماع مؤشرات الأداء داخل المستشفى وسبل دعم الخدمات الصحية وفق الاحتياجات الفعلية، إلى جانب مناقشة مشروع قطعة الأرض المخصصة للتوسعات الجديدة بالمستشفى، بهدف زيادة السعة السريرية الحالية التي تبلغ 116 سريرًا، لتصل إلى 225 سريرًا ضمن المقترح المطروح، وذلك في ضوء ارتفاع نسبة الإشغال خلال موسم الصيف والتي تتجاوز 150%، بما يضمن استيعاب الزيادة السكانية والمترددين على المدينة وتحسين كفاءة المنظومة الصحية خلال فترات الذروة.

رافق نائب الوزير كل من:

•الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي.

•الدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية.

•الدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

•الدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة.

•الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

•الدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

•الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح.

•الدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

