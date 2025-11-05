الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر ضد فنزويلا والقناة الناقلة

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 سنة لكرة القدم، فيتو

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الفوز على نظيره منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الافتتاحية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين، المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية نظيره منتخب فنزويلا

موعد مباراة مصر وفنزويلا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام فنزويلا يوم الجمعة المقبل، على ملعب سباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الثالثة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مصر وفنزويلا على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة فنزويلا، فيتو
منتخب مصر يستعد لمواجهة فنزويلا، فيتو

ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى

مصر – 3 نقاط
فنزويلا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط
إنجلترا – 0 نقاط

فنزويلا تضرب إنجلترا بالثلاثة

وكان منتخب فنزويلا قد فاز على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما 

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

 خط الدفاع: حمزة الدجوي،  نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.  

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة منتخب فنزويلا موعد مباراة مصر وفنزويلا كاس العالم للناشئين هايتى

مواد متعلقة

انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لمواجهتي الأردن

أحمد الكاس: كسرنا عقدة البدايات في كأس العالم وطموحنا بلا حدود (فيديو)

منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس العالم للناشئين برباعية في شباك هايتي

أبوريدة وعلاء نبيل يؤازران منتخب مصر أمام هايتي بكأس العالم تحت 17 عاما

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

شبورة كثيفة حجبت الرؤية، غلق الطريق الصحراوي من البوابات في الإسكندرية

أخبار مصر: وزير الخارجية يوجه إنذارا أخيرا لـ إثيوبيا والدعم السريع، اعتزال رونالدو، ترامب يفقد السيطرة على 3 ولايات كبرى

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ألاعيب الخريف تحير المصريين، ارتفاع درجات الحرارة، عودة الأمطار الرعدية، غبار يعكر صفو الوجه البحري، والأرصاد تكشف ما يحدث

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية