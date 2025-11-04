الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس العالم للناشئين برباعية في شباك هايتي

منتخب مصر
منتخب مصر

فاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، على منتخب هايتي بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم. 

أهداف مصر وهايتي

وأحرز هدفي منتخب مصر بلال عطية في الدقيقة 3.

كما أضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وأحرز هدف هايتي نيكولاي أوليفر بيير في الدقيقة 20 من عمر الشوط.

بينما أضاف الهدف الثالث لمنتخب مصر حمزة عبد الكريم في الدقيقة 27.

ثم أحرز عمر كمال الهدف الرابع من ضربة رأس في الدقيقة 62.

فيما حرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، على مؤازرة منتخب  مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام  هايتي، في المباراة التي تقام على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب الناشئين أمام هايتي

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

 

وحصل الفراعنة بقيادة المدير الفني أحمد الكاس على أول 3 نقاط في البطولة بعد الفوز الكبير على هايتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس العالم للناشئين هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بطولة كاس العالم الزغبي حمزة عبد الكريم علاء نبيل المدير الفني للجبلاية عبد العزيز الزغبي منتخب مصر للناشئين منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة

مواد متعلقة

فوز كوريا الجنوبية 2-1 على المكسيك في كأس العالم تحت 17 عامًا

عمر كمال يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك هايتي بكأس العالم تحت 17

سويسرا تهزم كوت ديفوار 4-1 في كأس العالم تحت 17 عامًا

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يحافظ على تقدمه أمام هايتي بعد 60 دقيقة

الأكثر قراءة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

عمر كمال يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك هايتي بكأس العالم تحت 17

ضوابط تشغيل العمالة غير المنتظمة وفقا لقانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية