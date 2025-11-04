الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
رياضة

انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لمواجهتي الأردن

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

منتخب مواليد 2009، انطلق مساء اليوم الثلاثاء، معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف بملاعب الهدف بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد اليوم التدريبي الأول تواجد 33 لاعبا قام بضمهم الجهاز الفني من 12 ناديا مختلفا استعدادًا لمواجهتي الأردن وديًا يومي 13، و15 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان ضمن استعدادات المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

منتخب 2009 يواجه الأردن وديا

ويستمر المعسكر حتى يوم 11 نوفمبر المقبل، ثم السفر إلى الأردن وخوض المواجهتين الوديتين أمام منتخب الأردن مواليد 2009 والعودة للقاهرة 16 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مدربا مساعدا، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرا إداريا، وهاجد هاني طبيبًا للفريق، وأحمد ممدوح مدلكا، ومهند طارق معدا بدنيا، ووجيه حسن عامل مهمات.

منتخب مواليد 2009 منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مركز المنتخبات الوطنية حسين عبد اللطيف الأردن منتخب الأردن

الجريدة الرسمية