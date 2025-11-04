انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئين 2009 استعدادًا لمواجهتي الأردن

منتخب مواليد 2009، انطلق مساء اليوم الثلاثاء، معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف بملاعب الهدف بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد اليوم التدريبي الأول تواجد 33 لاعبا قام بضمهم الجهاز الفني من 12 ناديا مختلفا استعدادًا لمواجهتي الأردن وديًا يومي 13، و15 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان ضمن استعدادات المنتخب المصري للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

منتخب 2009 يواجه الأردن وديا

ويستمر المعسكر حتى يوم 11 نوفمبر المقبل، ثم السفر إلى الأردن وخوض المواجهتين الوديتين أمام منتخب الأردن مواليد 2009 والعودة للقاهرة 16 نوفمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مدربا مساعدا، وأمير عبد الحميد مدربا لحراس المرمى، وشادي الشريف مديرا إداريا، وهاجد هاني طبيبًا للفريق، وأحمد ممدوح مدلكا، ومهند طارق معدا بدنيا، ووجيه حسن عامل مهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.