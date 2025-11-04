أحمد الكاس: كسرنا عقدة البدايات في كأس العالم وطموحنا بلا حدود (فيديو)

أعرب أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت تحت 17 سنة، عن سعادته الكبيرة بالفوز الكبير، الذي تحقق على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية في كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر.

كسرنا عقدة البدايات في كأس العالم

أضاف أحمد الكاس في تصريحات بعد المباراة، أن منتخب مصر للناشئين نجح في كسر عقدة البدايات السيئة للمنتخبات الوطنية في بطولات كأس العالم، ونجح أول مرة في تحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم

تابع الكاس: البدايات دائما تكون صعبة، خاصة في المراحل السنية الصغيرة، لافتا إلى أن لاعبي منتخب مصر بذلوا مجهودا كبيرا خلال المباراة، وظهروا في فورمة فنية وبدنية عالية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودا كبيرا على مدار عامين من أجل تجهيز الفريق لهذه البطولة.

منتخب الناشئين يفوز على هايتي برباعية، فيتو

كرة القدم لا تعرف الأسماء ونحترم جميع المنافسين

وواصل أحمد الكاس حديثه: لا توجد مباراة سهلة في بطولة كأس العالم للناشئين، ودائما نركز مع اللاعبين في التأكيد على احترام جميع المنافسين، لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ورأينا جميعا كيف أن منتخب المغرب القادم من شمال إفريقيا، نجح في الإطاحة بكل المنتخبات الكبيرة في مونديال الشباب، وحصد لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه، لذلك فإن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولكن تعترف بالجهد والعطاء والتخطيط السليم والروح القتالية حتى تنجح في تحقيق هدفك، لذلك فإن طموحات منتخب في كأس العالم للناشئين ليس لها حدود، سنبذل كل ما لدينا للوصول إلى أبعد نقطة والتوفيق من الله.

وأختتم الكاس تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ووليد درويش المشرف على الفريق وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.