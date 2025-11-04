الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد الكاس: كسرنا عقدة البدايات في كأس العالم وطموحنا بلا حدود (فيديو)

أحمد الكاس المدير
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

أعرب أحمد الكاس المدير الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت تحت 17 سنة، عن سعادته الكبيرة بالفوز الكبير، الذي تحقق على منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية  في كأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر.

كسرنا عقدة البدايات في كأس العالم

أضاف أحمد الكاس في تصريحات بعد المباراة، أن منتخب مصر للناشئين نجح في كسر عقدة البدايات السيئة للمنتخبات الوطنية في بطولات كأس العالم، ونجح أول مرة في تحقيق أول فوز لمصر في كأس العالم

تابع الكاس: البدايات دائما تكون صعبة، خاصة في المراحل السنية الصغيرة، لافتا إلى أن لاعبي منتخب مصر بذلوا مجهودا كبيرا خلال المباراة، وظهروا في فورمة فنية وبدنية عالية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بذل مجهودا كبيرا على مدار عامين من أجل تجهيز الفريق لهذه البطولة.

منتخب الناشئين يفوز على هايتي برباعية، فيتو
منتخب الناشئين يفوز على هايتي برباعية، فيتو

كرة القدم لا تعرف الأسماء ونحترم جميع المنافسين

وواصل أحمد الكاس حديثه: لا توجد مباراة سهلة في بطولة كأس العالم للناشئين، ودائما نركز مع اللاعبين في التأكيد على احترام جميع المنافسين، لأن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ورأينا جميعا كيف أن منتخب المغرب القادم من شمال إفريقيا، نجح في الإطاحة بكل المنتخبات الكبيرة في مونديال الشباب، وحصد لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه، لذلك فإن كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولكن تعترف بالجهد والعطاء والتخطيط السليم والروح القتالية حتى تنجح في تحقيق هدفك، لذلك فإن طموحات منتخب في كأس العالم للناشئين ليس لها حدود، سنبذل كل ما لدينا للوصول إلى أبعد نقطة والتوفيق من الله. 

وأختتم الكاس تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة ووليد درويش المشرف على الفريق وعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وجميع أعضاء الجهاز الفني والإداري لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أحمد الكأس منتخب هايتي كاس العالم للناشئين قطر

مواد متعلقة

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

منتخب مصر يفتتح مشواره في كأس العالم للناشئين برباعية في شباك هايتي

عمر كمال يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك هايتي بكأس العالم تحت 17

منتخب مصر يتقدم بثلاثية أمام هايتي بكأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

الأكثر قراءة

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي لموسم 1447 هـ

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

تعادل مثير بين وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري المصري

"السياحة والآثار" تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي

موقع عبري: مئات السائحين الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

هل يجوز وهب صلاة النوافل للميت؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

المزيد
الجريدة الرسمية