الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، هدف فوز ليفربول في مرمى ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ماك أليستر يقود ليفربول
ماك أليستر يقود ليفربول للفوز على ريال مدريد، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يبحث عشاق فريق ليفربول الإنجليزي ومحبي النجم المصري محمد صلاح، عن هدف الريدز في مرمى ريال مدريد الإسباني، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ونشرت بعض المواقع الاخبارية الكبرى عبر حساباتها على منصة X فيديو يستعرض هدف الفوز الوحيد لفريق ليفربول في مرمى ريال مدريد.

ليفربول يحقق فوزا ثمينًا أمام ريال مدريد

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا غاليًا علي حساب ريال مدريد الإسباني، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الثلاثاء ضمن مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وسجل ماك اليستر هدف فوز فريق  ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 61.

وتعد تلك هي الخسارة الأولي التي يتعرض لها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث خاض ثلاث مواجهات سابقة حقق في جميعها الفوز.

 

تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جيورجي ماماردشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- ألكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبيرج.

خط الهجوم: محمد صلاح- هوجو إيكيتيكي- فيرتز.
 

تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط:أردا جولر، أوريلين تشواميني، كامافينجا

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

 

موقف ريال مدريد وليفربول في دوري الأبطال

وبتلك النتيجة يبقى نادي ريال مدريد في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، أما نادي ليفربول يتقدم للمركز السادس في جدول ترتيب دوري الأبطال بنفس عدد النقاط. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا ليفربول محمد صلاح ريال مدريد ماك أليستر

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يحسم موقعة باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة ويتصدر دوري أبطال أوروبا

ليفربول يقتنص فوزا غاليا أمام ريال مدريد ويلحق به أول هزيمة في دوري الأبطال (صور)

دوري أبطال أوروبا، ماك اليستر يسجل هدف ليفربول الأول في شباك ريال مدريد

محمد صلاح في الهجوم، تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

المزيد
الجريدة الرسمية