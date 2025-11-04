الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سيد سلطان مرشح التحالف عن دائرة مركز الفيوم: المشروعات المتوقفة مهمتي القادمة

مرشحو التحالف بندر
مرشحو التحالف بندر ومركز الفيوم، فيتو

قال مرشح التحالف الوطني سيد سلطان، مرشح الدائرة الأولى مركز وبندر الفيوم، حزب الشعب الجمهوري، إن المشروعات المتوقفة على رأس أولوياته في الدورة القادمة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، وتغطية المجاري المائية التي تمر وسط الكتلة السكنية، وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الكهرباء.

 جاء ذلك أثناء المؤتمر الراشد الذي عقده التحالف بقرية هوارة عدلان، وحضره المرشح محمد محمود عبد القوي والمرشح محمد ربيع العمدة.

إنجازات على مدى دورة برلمانية

واضاف سلطان في تصريحات خاصة، أن الدورة البرلمانية المنتهية تمكن من اتخاذ خطوات جادة في  16000 طلب أو مشكلة سواء شخصية أو تخص قرية أو تخص فئة مجتمعية كاملة، كنت ساهم في  380 جلسة عامة ناقش فيهم مشاكل الغلاء ومياه الري والشرب، ومشاكل الزراعة ونفصمياه الري في الفيوم، كما طرح مشكلات تخص المحافظة في 400 لقاء رسمي مع وزراء ومحافظين وجهات رسمية لتحسين الخدمات مثل الطرق ومياه الري والشرب والكهرباء، مشاكل العمال.

التحالف الوطني يوحد صفوفه بمؤتمر حُماة الوطن لدعم مرشحي جنوب بني سويف

السوداني: التحالف الدولي يغادر العراق بحلول سبتمبر 2026، وأسعى لولاية ثانية

يذكر أن النائب سيد سلطان نائب أتى من عائلة برلمانية فعمة الناري الأسبق ربيع سلطان ظل تحت القبة 25 سنة، وشقيقه محمد أحمد سلطان عضو بمجلس محلي مركز الفيوم 18 سنة، وهو بدأ حياته البرلمانية رئيسا لمجلس محلي مركز الفيوم، ثم نائبا بمجلس النواب دورتين متصلتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التحالف الوطني الدورة البرلمانية الشعب الجمهوري المشروعات المتوقفة تحسين الخدمات حزب الشعب الجمهوري مشروعات الصرف الصحي

مواد متعلقة

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على عجوز مشنوقة بمنزلها في الفيوم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

مدير الصحة بالفيوم: مدارس التمريض أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد

محافظ الفيوم يناقش خطة تنمية السياحة البيئية لـ 1258 فدانا بوادي الريان

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ ببني سويف

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

استطلاع لـ CNBC: أسعار المحروقات ترفع التضخم في مصر خلال أكتوبر

التعادل السلبي يسيطر على أول 15 دقيقة من مباراة ليفربول وريال مدريد

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي يعلن زواج آمال ماهر من رجل أعمال شهير

تعادل إيجابي بين المقاولون وسموحة في الشوط الأول بالدوري

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

أدعو الله ولا يستجيب لي؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية