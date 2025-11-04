سيد سلطان مرشح التحالف عن دائرة مركز الفيوم: المشروعات المتوقفة مهمتي القادمة

قال مرشح التحالف الوطني سيد سلطان، مرشح الدائرة الأولى مركز وبندر الفيوم، حزب الشعب الجمهوري، إن المشروعات المتوقفة على رأس أولوياته في الدورة القادمة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، وتغطية المجاري المائية التي تمر وسط الكتلة السكنية، وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الكهرباء.

جاء ذلك أثناء المؤتمر الراشد الذي عقده التحالف بقرية هوارة عدلان، وحضره المرشح محمد محمود عبد القوي والمرشح محمد ربيع العمدة.

إنجازات على مدى دورة برلمانية

واضاف سلطان في تصريحات خاصة، أن الدورة البرلمانية المنتهية تمكن من اتخاذ خطوات جادة في 16000 طلب أو مشكلة سواء شخصية أو تخص قرية أو تخص فئة مجتمعية كاملة، كنت ساهم في 380 جلسة عامة ناقش فيهم مشاكل الغلاء ومياه الري والشرب، ومشاكل الزراعة ونفصمياه الري في الفيوم، كما طرح مشكلات تخص المحافظة في 400 لقاء رسمي مع وزراء ومحافظين وجهات رسمية لتحسين الخدمات مثل الطرق ومياه الري والشرب والكهرباء، مشاكل العمال.

يذكر أن النائب سيد سلطان نائب أتى من عائلة برلمانية فعمة الناري الأسبق ربيع سلطان ظل تحت القبة 25 سنة، وشقيقه محمد أحمد سلطان عضو بمجلس محلي مركز الفيوم 18 سنة، وهو بدأ حياته البرلمانية رئيسا لمجلس محلي مركز الفيوم، ثم نائبا بمجلس النواب دورتين متصلتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.