مراقبون: القائمة الوطنية من أجل مصر تُعيد الاعتبار لفكرة التحالف الوطني كمظلة جامعة وتؤسس لمشهد انتخابي منضبط

تواصل القائمة الوطنية من أجل مصر حملة الدعاية لمرشحيها في انتخابات مجلس النواب 2025، المرتقب إجراؤها خلال أيام، وسط تأكيد من القوى والأحزاب المشاركة فيها على أن التحالف يمثل نموذجًا للعمل السياسي المشترك ويعكس روحًا وطنية جامعة تتجاوز فكرة التنافس الحزبي إلى هدف أسمى هو دعم الدولة وتعزيز المشاركة الشعبية.

تضم القائمة عددًا من الأحزاب السياسية والتكتلات من مختلف الاتجاهات، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بأنها “عودة للروح التوافقية” في الحياة الحزبية المصرية، وترسيخ لمبدأ أن الانتخابات ليست صراعًا على مقاعد، بل مساحة لخدمة الوطن عبر التمثيل الواعي والمسؤول.

وردًا على الانتقادات وحديث البعض عن “هندسة المشهد الانتخابي”، أكدت قيادات داخل التحالف أن القائمة الوطنية سعت إلى تمثيل كافة فئات المجتمع، من الشباب والمرأة إلى الفلاحين والعمال، في إطار مشروع وطني شامل يدعم استقرار الدولة ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وأكدت هذه القيادات أن الترشح للانتخابات حق وواجب في آنٍ واحد، وأن المشاركة في هذا الاستحقاق تعكس وعيًا سياسيًا متزايدًا بضرورة تفعيل دور المؤسسات المنتخبة في صياغة مستقبل مصر.

وأوضحت أن الهدف من خوض الانتخابات ليس فقط الفوز بالمقاعد، بل تقديم نموذج جديد للعمل السياسي الجماعي القائم على التوافق، والمنافسة الشريفة، واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

وكانت الفترة السابقة لاختيار مرشحي القائمة قد شهدت اجتماعات مكثفة بين ممثلي الأحزاب داخل التحالف لتنسيق المواقف وتحديد المرشحين وفق ضوابط ومعايير واضحة تضمن الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين.كما تم تشكيل لجنة قانونية مركزية لمتابعة إجراءات الترشح والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعكس حرص القائمة على الشفافية واحترام القواعد المنظمة للاستحقاق الانتخابي.

ودعت القائمة الوطنية جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو أداة للتعبير عن الإرادة الشعبية ودعم استقرار الدولة.

وأكدت في بيانها الأول أن الشعب المصري “صاحب السيادة” هو من يمنح الشرعية عبر المشاركة الواعية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب المشاركة هو المؤشر الحقيقي على نضج التجربة السياسية المصرية.

وتقدم القائمة مرشحين من مختلف المحافظات والفئات المهنية والاجتماعية، بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا داخل البرلمان المقبل.

ويرى مراقبون أن هذا التنوع يعزز فرص نجاح القائمة في كسب ثقة الناخبين، خاصة أنها تضم شخصيات معروفة بخدمتها العامة وتجربتها السياسية.

وأوضحوا أن تجربة القائمة الوطنية من أجل مصر تُعيد الاعتبار لفكرة التحالف الوطني كمظلة جامعة، وأنها تؤسس لمشهد انتخابي منضبط، يقوم على الشراكة لا الإقصاء، وعلى التوافق لا الانقسام.

ويجمع المتابعون على أن هذه التجربة – بما تحمله من وعي سياسي وتنظيم محكم – تمثل نقلة نوعية في مسار العمل الحزبي، وتؤكد أن الانتخابات ليست محطة عابرة، بل جزء من عملية بناء مستمرة نحو مستقبل أكثر استقرارًا ومشاركة.

