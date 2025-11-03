السوداني: التحالف الدولي يغادر العراق بحلول سبتمبر 2026، وأسعى لولاية ثانية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة حصرية مع وكالة رويترز أنه يسعى لتولي ولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء، مشددًا على أن حكومته "حققت تقدمًا ملموسًا في الملفات الاقتصادية والأمنية والخدمية" خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن استمرار النهج الإصلاحي الذي بدأته حكومته يتطلب "استقرارًا سياسيًا أطول مدى" يسمح باستكمال المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والإعمار والبنية التحتية.



موعد انسحاب التحالف الدولي

وفي تصريح لافت، أعلن السوداني أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة سيغادر الأراضي العراقية بحلول سبتمبر 2026، موضحًا أن الاتفاق جرى "ضمن تفاهمات تدريجية مع الجانب الأمريكي" لتسليم المهام الأمنية إلى القوات العراقية بالكامل.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على بناء قدرات الجيش والأجهزة الأمنية لضمان انتقال سلس بعد انسحاب قوات التحالف، مؤكدًا أن "العراق لن يكون ساحة صراع أو مواجهة بالوكالة".



ملف الفصائل المسلحة

وحول مسألة نزع سلاح الفصائل المسلحة، أوضح السوداني أن هذا الملف مرتبط مباشرة بمرحلة ما بعد انسحاب التحالف الدولي، قائلًا:"لن يكون هناك مبرر لبقاء أي سلاح خارج إطار الدولة بعد مغادرة قوات التحالف".

وشدد على أن الدولة ماضية في ضبط السلاح المنفلت وتعزيز سلطة القانون، ضمن رؤية تهدف إلى توحيد القرار الأمني والعسكري تحت قيادة الحكومة المركزية.

مراقبون: تحول استراتيجي في السياسة العراقية

يرى محللون أن تصريحات السوداني تعكس تحولًا في الموقف العراقي تجاه الوجود الأجنبي، مع رغبة واضحة في تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق توازن في العلاقات بين واشنطن وطهران.

كما يُنظر إلى إعلان رغبته في ولاية ثانية كإشارة إلى ثقة متزايدة في قدرته على إدارة المرحلة المقبلة، وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة في الإقليم.

