الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
ساكا يقود هجوم أرسنال أمام براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا

أرسنال
أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة سلافيا براغ في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل آرسنال ضد سلافيا براغ

 

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الرابعة 
1- باريس سان جيرمان، 9 نقاط.

2- بايرن ميونخ، 9 نقاط.

3- إنتر ميلان، 9 نقاط.

4- أرسنال، 9 نقاط.

5- ريال مدريد، 9 نقاط.

6- بوروسيا دورتموند، 7 نقاط.


7- مانشستر سيتي، 7 نقاط.

8- نيوكاسل يونايتد، 6 نقاط.

9- برشلونة، 6 نقاط.

10- ليفربول، 6 نقاط.

11- تشيلسي، 6 نقاط.

12- سبورتينج لشبونة، 6 نقاط.

13- قره باج، 6 نقاط.

14- جالطة سراي، 6 نقاط.

15- توتنهام، 5 نقاط.

16- آيندهوفن، 4 نقاط.

17- أتالانتا، 4 نقاط.

18- مارسيليا، 3 نقاط.

19- أتلتيكو مدريد، 3 نقاط.

20- كلوب بروج، 3 نقاط.

21- أتلتيك بلباو، 3 نقاط.

22- آينتراخت فرانكفورت، 3 نقاط.

23- نابولي، 3 نقاط.

24- سانت جيلواز، 3 نقاط.

25- يوفنتوس، نقطتان.

26- بودو جليمت، نقطتان.

27- موناكو، نقطتان.

28- سلافيا براج، نقطتان.

29- بافوس، نقطتان.

30- باير ليفركوزن، نقطتان.

31- فياريال، نقطة.

32- كوبنهاجن، نقطة.

33- أولمبياكوس، نقطة.

34- كيرات، نقطة.

35- بنفيكا، بدون نقاط.

36- أياكس، بدون نقاط.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

