الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سويسرا تهزم كوت ديفوار 4-1 في كأس العالم تحت 17 عامًا

منتخب سويسرا تحت
منتخب سويسرا تحت 17 سنة، فيتو

حقق المنتخب السويسري تحت 17 عامًا فوزًا ساحقًا على نظيره الإيفواري 4-1 في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس العالم في قطر.

سويسرا تهزم كوت ديفوار

 افتتح جيريمي زوفيراي التسجيل لصالح سويسرا بهدف رائع من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12.

وأضاف أندرياس لوكيس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 41  ليمنح فريقه تقدمًا مريحًا قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 52 سجل جابي كولوتو الهدف الثالث لسويسرا بعد هجمة مرتدة سريعة وتسديدة متقنة.

 وفي الدقيقة 67 اختتم جوليان شتييل مهرجان الأهداف بإضافة الهدف الرابع لفريقه، ليؤكد تفوق سويسرا بشكل كامل.

هدف كوت ديفوار الوحيد جاء في الدقيقة 81، عن طريق ياو لكن ذلك لم يكن كافيًا لتعديل النتيجة.

بهذا الفوز الكبير، يتصدر المنتخب السويسري مجموعته ويواصل مسيرته الناجحة في البطولة، بينما يعاني منتخب كوت ديفوار من هزيمة ثقيلة في أولى مبارياته.

كأس العالم في قطر كأس العالم تحت 17 عام ا منتخب كوت ديفوار منافسات كأس العالم

الجريدة الرسمية