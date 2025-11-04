عمر كمال يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك هايتي بكأس العالم تحت 17

أحرز عمر كمال لاعب منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الهدف الرابع في مرمى هايتي في الدقيقة 74 في المباراة التي تقام على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

أهداف مصر وهايتي

وأحرز هدفي منتخب مصر بلال عطية في الدقيقة 3.

كما أضاف عبد العزيز الزغبي الهدف الثاني في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.

وأحرز هدف هايتي نيكولاي أوليفر بيير في الدقيقة 20 من عمر الشوط.

بينما أضاف الهدف الثالث لمنتخب مصر حمزة عبد الكريم في الدقيقة 27.

فيما حرص هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، على مؤازرة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أمام هايتي، في المباراة التي تقام على ملعب سباير زون 5 ببطولة كأس العالم للناشئين.

تشكيل منتخب الناشئين أمام هايتي

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم

وخاض منتخب مصر للناشئين 7 مباريات خلال مشاركتين فى كأس العالم تحت 17 سنة، فاز الفراعنة مرتين وتعادلوا فى مثلهما، بينما تلقى 3 هزائم، وسجل اللاعبون 9 أهداف بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

