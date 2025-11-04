الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فوز كوريا الجنوبية 2-1 على المكسيك في كأس العالم تحت 17 عامًا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

نجح المنتخب الكوري الجنوبي تحت 17 عامًا في تحقيق فوز مهم على منتخب المكسيك 2-1 في أولى مبارياته ضمن كأس العالم تحت 17 عامًا.

فوز كوريا على المكسيك

وفي الدقيقة 19 افتتح المنتخب الكوري الجنوبي التسجيل في المباراة بهدف مبكر عن طريق اللاعب كوو، الذي استغل كرة عرضية متقنة وسددها بقوة في شباك الحارس المكسيكي.

وفي الدقيقة 44 تمكن منتخب المكسيك من العودة إلى المباراة، حيث سجل هدف التعادل عبر اللاعب نيجيرز، الذي استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة في الزاوية البعيدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الكوري الجنوبي الهدف الثاني في الدقيقة 72 الذي سجل هدفًا رائعًا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوار البطولة.

بهذا الفوز، يبدأ المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا بانتصار مهم يرفع من معنوياته في البطولة. من جهة أخرى، سيسعى منتخب المكسيك إلى تعويض هذه الخسارة في المباريات القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب الكوري الجنوبي المنتخب الكوري منتخب الكوري الجنوبي كأس العالم تحت 17 عام ا كأس العالم

مواد متعلقة

سويسرا تهزم كوت ديفوار 4-1 في كأس العالم تحت 17 عامًا

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يحافظ على تقدمه أمام هايتي بعد 60 دقيقة

كأس العالم للناشئين، البرازيل تكتسح هندوراس 7-0

ليفربول يصطدم بريال مدريد اليوم في قمة أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

عمر كمال يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك هايتي بكأس العالم تحت 17

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، تشكيل وادي دجلة لمواجهة حرس الحدود

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية