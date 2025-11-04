فوز كوريا الجنوبية 2-1 على المكسيك في كأس العالم تحت 17 عامًا

نجح المنتخب الكوري الجنوبي تحت 17 عامًا في تحقيق فوز مهم على منتخب المكسيك 2-1 في أولى مبارياته ضمن كأس العالم تحت 17 عامًا.

فوز كوريا على المكسيك

وفي الدقيقة 19 افتتح المنتخب الكوري الجنوبي التسجيل في المباراة بهدف مبكر عن طريق اللاعب كوو، الذي استغل كرة عرضية متقنة وسددها بقوة في شباك الحارس المكسيكي.

وفي الدقيقة 44 تمكن منتخب المكسيك من العودة إلى المباراة، حيث سجل هدف التعادل عبر اللاعب نيجيرز، الذي استقبل تمريرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة في الزاوية البعيدة.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الكوري الجنوبي الهدف الثاني في الدقيقة 72 الذي سجل هدفًا رائعًا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوار البطولة.

بهذا الفوز، يبدأ المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا بانتصار مهم يرفع من معنوياته في البطولة. من جهة أخرى، سيسعى منتخب المكسيك إلى تعويض هذه الخسارة في المباريات القادمة.

