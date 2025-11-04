الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
عمل الإسماعيلية تشن حملاتها على المنشآت التجارية وتراجع أوضاع الأجانب (صور)

جانب من الحملة، فيتو
نفذت مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية، حملة تفتيشية موسعة استهدفت المحال والمنشآت التجارية بنطاق حي ثانٍ وثالث الإسماعيلية. 

قاد الحملة الدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل، بمشاركة سامية عبد السلام، مديرة التفتيش العمالي، والسيد محمد، مدير مكتب تفتيش عمل التل الكبير، وعدد من مفتشي العمل.

شملت الحملة التفتيش على 50 منشأة تجارية متنوعة الأنشطة؛ للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوافر عقود عمل قانونية تحفظ حقوق العاملين وتضمن علاقة عمل منضبطة بين العامل وصاحب العمل.

مراجعة أوضاع العمالة الأجنبية

كما أولت الحملة اهتمامًا خاصًا بملف العمالة الأجنبية، حيث تمت مراجعة أوضاع العاملين الأجانب داخل المنشآت التجارية، والتأكد من حصولهم على تراخيص وتصاريح عمل وإقامة قانونية، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من حالات العمالة الأجنبية غير المقننة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون. 

وأكد الدكتور أيمن شعبان أن الدولة لن تسمح بوجود أي عمالة أجنبية مخالفة، موضحًا أن الهدف من هذه الحملات هو تنظيم سوق العمل وضمان تكافؤ الفرص، وليس التضييق على أحد، وذلك في إطار من العدالة واحترام القوانين، مؤكدًا أن مبدأ "القانون فوق الجميع" هو الأساس في جميع الإجراءات، لضمان سوق عمل منضبط ومستقر. 

من جانبها، أوضحت سامية عبد السلام أن التفتيش العمالي بمديرية العمل في محافظة الإسماعيلية يعمل بروح القانون لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، مؤكدة على استمرار الحملات الميدانية خلال الأيام المقبلة لتغطية مختلف الأحياء والمناطق التجارية بالمحافظة. 

فيما شددت مديرية العمل أن حملاتها مستمرة دون تهاون حتى يتحقق الانضباط الكامل داخل سوق العمل بالمحافظة. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على الأنشطة التجارية والخدمية بالمحافظة لضبط سوق العمل وحماية حقوق العاملين.  

استمرار الحملات الحد الأدنى للأجور العمالة الاجنبية المنشات التجارية تطبيق الحد الادني للاجور حملات التفتيش مدير مديرية العمل اخبار الاسماعيلية

