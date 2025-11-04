بكاء وزغاريد، فرحة الفائزين في القرعة العلنية للحج بالإسماعيلية (صور)

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أهالي محافظة الإسماعيلية، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن الفائزين في قرعة الحج لعام 2026.

إجراء قرعة الحج 2026 بالإسماعيلية

شهد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج للعام الهجري ١٤٤٧، والعام الميلادي ٢٠٢٦، والتي نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية.

مظاهر الفرحة خلال إجراء قرعة الحج بالإسماعيلية، فيتو

مظاهر الفرحة خلال إجراء قرعة الحج بالإسماعيلية، فيتو

دموع الفرحة خلال إجراء قرعة الحج بالإسماعيلية، فيتو

أبرز الحضور خلال إجراء القرعة

وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، واللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، واللواء خالد الغندور مفتش الداخلية، والعقيد عمر محمد حازم ممثل الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والشيخ عبد الخالق عطيفي مدير عام مديرية أوقاف الإسماعيلية، وأيمن موسى مدير عام مديرية التربية والتعليم، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

مظاهر الفرحة خلال إجراء قرعة الحج بالإسماعيلية، فيتو

مظاهر الفرحة خلال إجراء قرعة الحج بالإسماعيلية، فيتو

مظاهر الفرحة خلال إجراء قرعة الحج بالإسماعيلية، فيتو

استهلت مراسم إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة الشيخ سامي علي أيوب، من علماء مديرية أوقاف الإسماعيلية.

مظاهر الفرحة خلال إجراء قرعة الحج بالإسماعيلية، فيتو

تلى ذلك ابتهالات للمبتهل الشيخ محمود عوض الله، ثم كلمة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، وتحدث خلالها عن فريضة الحج وفضلها.

مظاهر الفرحة خلال إجراء قرعة الحج بالإسماعيلية، فيتو

جانب من مراسم إجراء القرعة، فيتو

جانب من مراسم إجراء القرعة، فيتو

ثم تم تنفيذ إجراءات القرعة بحضور المتقدمين للحج هذا العام، والبالغ عددهم ١١٨٦ على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها؛ وذلك لاختيار عدد ٣٦٦ حاجًا وحاجةً ممن تم اعتمادهم لأداء فريضة الحج لهذا العام، منهم عدد ٤ تأشيرات مخصصة لأكبر المتقدمين سنًا للقرعة بالتزكية.

وخلال مراسم إجراء القرعة تم الإعلان عن أسماء جميع الفائزين وبلغ عددهم ٣٦٦ متقدم، كما تم الإعلان عن أسماء عدد ١٨٣ من الأسماء الاحتياطية، والتي تعادل نسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للمحافظة.

وهنأ المحافظ ومدير الأمن جميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، ومناشدين جميع الفائزين بالدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا، ومزيدًا من التوفيق في المرات القادمة لمن لم ينالوا الفوز بالاختيار في قرعة هذا العام، مؤكدين أنه سوف يتم متابعة جميع أفراد بعثة الحج لهذا العام، من لحظة سفرهم حتى عودتهم للوطن بإذن الله، والعمل على توفير وتأمين كافة سبل الراحة لأعضاء بعثة الإسماعيلية.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تلقي طلبات الحج للعام الهجري ١٤٤٧ والعام الميلادي ٢٠٢٦، وذلك عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة من ١٢ حتى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.