رئيس جامعة بنها يتابع سير العمل في إنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عددا من المنشآت الجديدة بكفر سعد، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

رئيس جامعة بنها: ندعم ممارسة الرياضة بين الطلاب للحفاظ على صحتهم وتعزيز الوعي بأهميتها

وخلال الجولة تفقد رئيس جامعة بنها أعمال إنشاء مبنى المدرجات الجديد بكفر سعد والذي يهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لطلاب الجامعة، حيث يضم المشروع الجديد 50 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 200 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة.

كما تفقد " الجيزاوي " أعمال إنشاء مبنى حمام السباحة بكلية علوم الرياضة ونسبة الانجاز فى المشروع وكذلك أعمال إنشاءات مسجد كلية التربية، وجراج جديد خاص بالسيارات داخل الجامعة وكذلك أعمال إنشاء كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية والذي يتكون من 3 مباني متجاورة، بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، وارتفاع أرضي، و6 أدوار، ويحتوي المبنى على 12 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل مدرج، و9 مدرجات بسعة 100 طالب، إلى جانب 20 ورشة متنوعة، و40 معملًا متنوعًا ومرسمًا، وقاعة عرض، ومكتبة، وعيادة طبية، كما يضم المبنى قاعات لتدريس الدروس العملية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة تطبيق شروط الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم المبنى، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 800 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف طالب.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية للاطلاع علي نسبة الإنجاز في هذه المشروعات ومتابعة تطورات البناء، مشيدا بمعدلات التنفيذ والجهود المبذولة، موجها بضرورة الاستمرار في العمل والالتزام بالبرنامج الزمني والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

رئيس جامعة بنها كليات جامعة بنها ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوي

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة حج الداخلية

