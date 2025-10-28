الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
شاب يفقد حياته دفاعًا عن فتاة، مشاجرة بسبب معاكسة تنتهي بجريمة قتل في بنها

شهدت منطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، واقعة مؤسفة أسفرت عن مقتل شاب في العقد الثالث من عمره، إثر مشاجرة نشبت بسبب معاكسة فتاة.

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بحدائق أكتوبر

ضبط 3 أشخاص لإدارتهم كيانًا تعليميًا وهميًا للنصب على المواطنين بالقاهرة

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة الفلل ببنها.

انتقلت على الفور قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث قسم ثان بنها، والنقيب فؤاد كوش، معاون المباحث، إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن المجني عليه يُدعى عبد الرحمن.ع، 25 عامًا، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض «مطواة» سددها له المتهم يوسف.أ، يعمل ميكانيكيًا، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالمنطقة.

وأوضحت التحريات أن الشاب المجني عليه تدخل للدفاع عن الفتاة، فاعتدى عليه المتهم وطعنه في الصدر أمام أحد المطاعم، مما تسبب في وفاته على الفور.

تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة.

