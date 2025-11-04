43 مخالفة، تموين الفيوم يشن حملة مكبرة على المخابز البلدي والسياحي

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الإنتاج والتأكد من الالتزام بالوزن والمواصفات والأسعار، شارك في الحملة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على المخابز

وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 43 مخالفة متنوعة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن الرغيف عن المقرر، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ على 600 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم، عبارة عن 12 شيكارة، زنه الشيكارة 50 كيلوجرامًا، كما تم التحفظ على 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، كانت معدة جميعها للبيع في السوق السوداء.

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومستودعات صرف الدقيق المدعم للتأكد من التزامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.