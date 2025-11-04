الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
محافظات

43 مخالفة، تموين الفيوم يشن حملة مكبرة على المخابز البلدي والسياحي

حملة على المخابز،
حملة على المخابز، فيتو

شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على المخابز البلدية والسياحية لمتابعة الإنتاج والتأكد من الالتزام بالوزن والمواصفات والأسعار، شارك في الحملة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك.

 

نتائج الحملة على المخابز

وأكد المهندس جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 43 مخالفة متنوعة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن الرغيف عن المقرر، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من التحفظ على 600  كيلوجرام دقيق بلدي مدعم، عبارة عن 12 شيكارة، زنه الشيكارة 50 كيلوجرامًا، كما تم التحفظ على 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، كانت معدة جميعها للبيع في السوق السوداء.

التحفظ على كميات كبيرة من الجيلي الفاسد في حملة تموينية بالفيوم

ضبط لحوم فاسدة وسجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومستودعات صرف الدقيق المدعم للتأكد من التزامها.

الفيوم التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء المخابز البلدية والسياحية حماية المستهلك مباحث التموين محافظة الفيوم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

الجريدة الرسمية