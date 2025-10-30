الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 718 لتر زيت سيارات مجهول المصدر في حملة تموينية بدمياط

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة بدمياط تضبط 718 لتر زيت سيارات مجهولة

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة مشتركة بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة، وبمتابعة مباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري. 

حملة تموينية مكبرة بدمياط تضبط 718 لتر زيت سيارات مجهول المصدر
حملة تموينية مكبرة بدمياط تضبط 718 لتر زيت سيارات مجهول المصدر

ضبط 32 جركن زيت ومحضر غش تجاري

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 32 جركن زيت محركات سيارات بإجمالي 718 لترًا من الزيوت المقلدة والمجهولة المصدر، تبين عدم وجود فواتير رسمية لها، بالإضافة إلى تقليد العلامة التجارية الأصلية وتعبئة الزيوت الرديئة في عبوات تحمل أسماء ماركات مسجلة.

التحفظ على المعدات المستخدمة

كما تم التحفظ على ماكينة برشمة العبوات البلاستيكية التي تُستخدم في غلق الجراكن، وجرى تحرير محضر غش تجاري ضد القائمين على المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار حملاتها لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تخل بالنزاهة التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الرقابة على الأسواق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بدمياط حملة تموينية مكبرة محافظة دمياط محافظ دمياط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تقليد العلامة التجارية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يناقش الاستعدادات لانطلاق انتخابات مجلس النواب المقبلة

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

طاقم إسعاف الشرقية ينقذ سيدة من الولادة المفاجئة على الطريق الزراعي

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

تعرف على حكم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفتوى

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

المزيد
الجريدة الرسمية