ضبط 718 لتر زيت سيارات مجهول المصدر في حملة تموينية بدمياط

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة مشتركة بالتعاون مع مديريتي التموين والصحة، وبمتابعة مباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري.

حملة تموينية مكبرة بدمياط تضبط 718 لتر زيت سيارات مجهول المصدر

ضبط 32 جركن زيت ومحضر غش تجاري

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 32 جركن زيت محركات سيارات بإجمالي 718 لترًا من الزيوت المقلدة والمجهولة المصدر، تبين عدم وجود فواتير رسمية لها، بالإضافة إلى تقليد العلامة التجارية الأصلية وتعبئة الزيوت الرديئة في عبوات تحمل أسماء ماركات مسجلة.

التحفظ على المعدات المستخدمة

كما تم التحفظ على ماكينة برشمة العبوات البلاستيكية التي تُستخدم في غلق الجراكن، وجرى تحرير محضر غش تجاري ضد القائمين على المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد محافظة دمياط استمرار حملاتها لضبط الأسواق وحماية المستهلك من أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو تخل بالنزاهة التجارية.

