وصفة طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء، من الأنف والذقن بخطوات منزلية

تُعد الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات الجلدية انتشارًا بين النساء والفتيات، خاصةً في منطقة الأنف والذقن، وتظهر نتيجة انسداد المسام وتراكم الدهون وخلايا الجلد الميتة، مما يسبب مظهرًا غير مرغوب فيه وفقدان نضارة البشرة.

ومع وجود الكثير من المنتجات التجارية لعلاج هذه المشكلة، إلا أن العديد من النساء يفضلن الحلول الطبيعية البسيطة التي يمكن تطبيقها في المنزل بأمان وبمواد متوفرة وسهلة الاستخدام.

وصفة طبيعية فعالة لإزالة الرؤوس السوداء

وفي هذا التقرير نتعرف على وصفة طبيعية فعالة لإزالة الرؤوس السوداء مع شرح لطريقة تحضيرها وخطوات تطبيقها للحصول على أفضل نتيجة، وفقًا لموقع Only MyHealth.

التخلص من الرؤوس السوداء

المكونات المطلوبة

تعتمد هذه الوصفة على مكونات طبيعية معروفة بقدرتها على تنظيف البشرة بعمق ومقاومة تراكم الدهون داخل المسام، وهي:



ملعقة كبيرة من الجيلاتين غير المنكه

ملعقة كبيرة من الحليب

ملعقة صغيرة من الفحم النشط (اختياري لكنه فعّال جدًا)

قطرات من ماء الورد

فوائد المكونات

1. الجيلاتين:

الجيلاتين يعمل كقناع مقشر “Peel-off mask”، يساعد على سحب الرؤوس السوداء من جذورها عند نزع القناع، بالإضافة إلى شد البشرة وتقليل مظهر المسام.

2. الحليب:

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تنظيف البشرة وتقشيرها بلطف، مما يسهل خروج الرؤوس السوداء ويمنح البشرة ملمسًا ناعمًا.

3. الفحم النشط:

فحم طبي يُستخدم لامتصاص الدهون والشوائب العميقة، ويعد من أقوى المكونات الطبيعية في تنظيف المسام وتنقية البشرة.

4. ماء الورد:

يستخدم لتهدئة البشرة بعد إزالة القناع، كما أنه يساعد في شد المسام ومنح البشرة رائحة منعشة ولمسة ناعمة.

طريقة التحضير

في وعاء صغير، امزجي ملعقة الجيلاتين مع الحليب جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الخليط في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ فقط حتى يصبح دافئًا ويسهل فرده (أو سخنيه على حمام بخار لبضع ثوانٍ).

أضيفي الفحم النشط وقلّبي الخليط بسرعة قبل أن يتماسك.

اتركي الخليط ليهدأ قليلًا حتى يكون دافئًا وليس ساخنًا قبل وضعه على البشرة.

طريقة الاستخدام خطوة بخطوة

1. تنظيف البشرة:

ابدئي بغسل وجهك بغسول مناسب لنوع بشرتك لإزالة أي دهون أو أوساخ سطحية.



2. فتح المسام:

لنتائج أفضل، ضعي منشفة مبللة بماء دافئ على الأنف والذقن لمدة 5 دقائق لفتح المسام وتسهيل إزالة الرؤوس السوداء.



3. توزيع القناع:

استخدمي فرشاة صغيرة أو أصابعك لوضع طبقة سميكة من الخليط على مناطق الرؤوس السوداء، خاصة الأنف والذقن.



4. التركيز على الأطراف:

احرصي على تغطية حواف المنطقة جيدًا لتسهيل تقشير القناع.



5. الانتظار:

اتركي القناع حتى يجف تمامًا لمدة تتراوح بين 15 – 20 دقيقة.



6. نزع القناع:

ابدئي في نزع القناع ببطء من الأسفل إلى الأعلى. ستلاحظين خروج الرؤوس السوداء ملتصقة به.



7. إغلاق المسام:

امسحي البشرة بقطنة مبللة بماء الورد أو استخدمي مكعب ثلج سريع لشد المسام.



8. الترطيب:

استخدمي مرطبًا خفيفًا للحفاظ على نعومة البشرة.

عدد مرات الاستخدام

للحصول على أفضل النتائج، يفضل استخدام القناع مرتين أسبوعيًا فقط، لأن الإفراط في استخدامه قد يسبب جفافًا أو تهيجًا للبشرة الحساسة.

نصائح إضافية لمنع عودة الرؤوس السوداء



اغسلي وجهك مرتين يوميًا بغسول مناسب للبشرة الدهنية أو المختلطة.



استخدمي مقشر لطيف مرتين أسبوعيًا لإزالة الجلد الميت.

تجنبي ملمسة وجهك بيديك كثيرًا لتجنب نقل الأوساخ والبكتيريا.

استخدمي واقي شمس خفيف غير دهني يوميًا.

اشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على نضارة البشرة وتقليل الإفرازات الدهنية.

تحذيرات هامة



إذا كانت بشرتك حساسة جدًا، جرّبي الخليط على جزء صغير من الجلد أولًا.

لا تستخدمي القناع على مناطق بها شعر كثيف لتجنب الألم.

تجنبي ملامسة القناع للمنطقة حول العين لأنها حساسة جدًا.

