كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يسعى لتكرار إنجاز 97

يقص منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الثلاثاء، شريط مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين بمواجهة منتخب هايتي، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

وخاض منتخب مصر للناشئين 7 مباريات خلال مشاركتين فى كأس العالم تحت 17 سنة، فاز الفراعنة مرتين وتعادلوا فى مثلهما، وتلقوا 3 هزائم، وسجل اللاعبون 9 أهداف بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

ويسعى أحفاد الفراعنة إلى تكرار إنجاز بطولة عام 1997 التي أقيمت في مصر وتأهل وقتها الي دور الثمانية، وتواجد وقتها في المجموعة الأولي بحكم أنه البلد المضيف، حيث فاز على ترينداد وتوباجو 3 /2 ثم تعادل مع تشيلي 1/ 1 والمانيا 1/ 1، وفي دور الثمانية خسر الفريق المصري أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، وكان هداف الفراعنة في تلك النسخة هو أحمد بلال، إذ سجل ثلاثة أهداف.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في مستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، التي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة على ملعب اسباير زون 5.

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

كما يذاع اللقاء على قنوات الكأس القطرية.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

