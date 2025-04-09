شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر اصنعيه بنفسك في المنزل

الشامبو من أهم مستحضرات العناية بالشعر فهو يعمل على نظافة الشعر وعلاجه إذا كان يحتوي على المكونات الطبيعية المهمة.

وتحرص الفتيات على أن يكون الشامبو مناسب لنوع الشعر، وينصح الخبراء دائما باختيار الشامبو الذي يحتوي على مكونات طبيعية آمنة على الشعر.

شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل شامبو طبيعي في المنزل لعلاج تساقط الشعر.

المكونات:-

نصف كوب صابون زيت الزيتون الطبيعي المبشور

كوب ماء مغلي

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة صغيرة زيت إكليل الجبل (الروزماري)

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة جل الصبار

كبسولة فيتامين E

الطريقة:

في وعاء نظيف، ضعي الصابون المبشور وأضيفي عليه الماء المغلي.

حرّكي المزيج حتى يذوب الصابون تمامًا.

أضيفي جل الألوفيرا، ثم زيت الخروع، زيت جوز الهند، وزيت إكليل الجبل.

افتحي كبسولة فيتامين E وأضيفي محتواها إلى الخليط.

امزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي الشامبو في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق، واتركيه حتى يبرد.

استخدمي الشامبو مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

دلّكي فروة الرأس بلطف لمدة 2-3 دقائق ثم اشطفي بالماء الفاتر.

يمكن استخدام بلسم طبيعي بعده مثل خل التفاح المخفف بالماء.

احرصي على تغذية شعرك من الداخل بتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات.

تجنّبي استخدام المجفف أو أدوات التصفيف الحراري بكثرة.

قومي بقص أطراف الشعر التالفة بانتظام.

شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.