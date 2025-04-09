الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر اصنعيه بنفسك في المنزل

شامبو طبيعي
شامبو طبيعي

الشامبو من أهم مستحضرات العناية بالشعر فهو يعمل على نظافة الشعر وعلاجه إذا كان يحتوي على المكونات الطبيعية المهمة.

وتحرص الفتيات على أن يكون الشامبو مناسب لنوع الشعر، وينصح الخبراء دائما باختيار الشامبو الذي يحتوي على مكونات طبيعية آمنة على الشعر.

شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل شامبو طبيعي في المنزل لعلاج تساقط الشعر.

المكونات:-

نصف كوب صابون زيت الزيتون الطبيعي المبشور

كوب ماء مغلي

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة صغيرة زيت إكليل الجبل (الروزماري)

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

2 ملعقة كبيرة جل الصبار

كبسولة فيتامين E

الطريقة:

  • في وعاء نظيف، ضعي الصابون المبشور وأضيفي عليه الماء المغلي.
  • حرّكي المزيج حتى يذوب الصابون تمامًا.
  • أضيفي جل الألوفيرا، ثم زيت الخروع، زيت جوز الهند، وزيت إكليل الجبل.
  • افتحي كبسولة فيتامين E وأضيفي محتواها إلى الخليط.
  • امزجي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • ضعي الشامبو في عبوة نظيفة ومحكمة الغلق، واتركيه حتى يبرد.
  • استخدمي الشامبو مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.
  • دلّكي فروة الرأس بلطف لمدة 2-3 دقائق ثم اشطفي بالماء الفاتر.
  • يمكن استخدام بلسم طبيعي بعده مثل خل التفاح المخفف بالماء.
  • احرصي على تغذية شعرك من الداخل بتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات.
  • تجنّبي استخدام المجفف أو أدوات التصفيف الحراري بكثرة.
  • قومي بقص أطراف الشعر التالفة بانتظام.
شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر 
شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

txt

أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج تساقط شعرك في رمضان

txt

وصفة طبيعية وبسيطة لتنعيم وترطيب شعرك فى رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشامبو شامبو طبيعي لعلاج تساقط الشعر شامبو طبيعي في المنزل لعلاج تساقط الشعر العناية بالشعر تساقط الشعر علاج تساقط الشعر نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

طرق استخدام زبدة الشيا على الشعر

وصفة طبيعية لفرد الشعر المجعد بكل سهولة

أفضل وصفات طبيعية لعلاج قشرة الشعر في أسرع وقت

وصفة طبيعية بالحناء لترطيب وتغذية الشعر

الأكثر قراءة

بعد توديع الكونفدرالية، قرار عاجل من الزمالك بشأن بيسيرو

بث مباشر، مشاهدة مباراة أستون فيلا وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

لن أقفز من المركب، حقيقة استقالة حسين لبيب بعد هجوم الجماهير عليه

بعد انخفاضه عالميًّا، الحكومة تكشف خطتها بشأن تحريك أسعار الوقود (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة رحيل كولر ومفاوضات الأهلي مع شميت وروزه لخلافته

بيسيرو: لا نستحق توديع الكونفدرالية وتيشيرت الزمالك "تقيل" على بعض اللاعبين

جماهير الزمالك تدخل في مشادة مع ميدو بعد توديع الكونفدرالية (فيديو)

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تدخل دوامة رسوم ترامب الجمركية بعلامتها التجارية

"أخبار السياحة" أفضل محتوى علي اليوتيوب

طبيب تونسي يكشف مخاطر الأرملة السوداء

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأربعاء 9-4-2025 في البورصات العالمية

أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 2025.4.9

سعر الأرز اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد توجه فريق أوكراني لواشنطن لمناقشة صفقة المعادن.. ماهي الموارد المعدنية في أوكرانيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الأصل فى الموسيقى والغناء هي حلال (فيديو)

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن عمر صهر الرسول)

متى يرث المؤمن أرض الكافر؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية