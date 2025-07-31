طريقة عمل شامبو طبيعي واقتصادي لتغذية الشعر ونعومته

الشامبو من مستحضرات تنظيف الشعر الشهيرة التى يجب استخدامها باستمرار لتنظيف الشعر وفروة الرأس من تراكم الدهون عليها.

ومعظم الشامبو الجاهز يحتوى على مواد كيميائية تضر بالشعر كما تباع بمبالغ عالية، لذا تبحث الفتيات عن بدائل طبيعية للشامبو تكون اقتصادية وآمنة على الشعر.

شامبو طبيعي واقتصادى لتغذية الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، طريقة عمل شامبو طبيعي واقتصادى لتغذية الشعر ونعومته.

المكونات:-

½ كوب من جل الصبار

½ كوب من حليب جوز الهند

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الأرغان

1 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

10 قطرات من زيت اللافندر أو زيت إكليل الجبل

¼ كوب من صابون قشتالة السائل

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، ضعي جل الصبار وحليب جوز الهند واخلطيهما جيدا.

أضيفي زيت الزيتون والعسل مع الاستمرار في التحريك حتى يتجانس الخليط.

اسكبي صابون القشتالة تدريجيا مع التقليب بلطف حتى يتمازج مع المكونات.

أضيفي زيت اللافندر أو إكليل الجبل لزيادة الفوائد والرائحة المنعشة.

ضعي الشامبو في زجاجة محكمة الإغلاق واحفظيه في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

رجي الزجاجة جيدًا قبل كل استخدام.

ضعي كمية مناسبة على فروة الرأس ودلّكي بلطف لمدة 2–3 دقائق.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر ثم ضعي البلسم أو زيت طبيعي خفيف لترطيب إضافي.

استخدمي الشامبو الطبيعي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.

تجنبي الماء الساخن جدًا لأنه يسبب جفاف الشعر.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من فيتامين E لتعزيز تغذية الشعر.

للحصول على شامبو مضاد للقشرة، يمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي.

شامبو طبيعي واقتصادى لتغذية الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.