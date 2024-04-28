اصنعى بنفسك شامبو الصبار بديل طبيعي عن البروتين والكرياتين

البروتين والكرياتين من وسائل فرد الشعر الكيميائية التى تقبل عليها الفتيات لفرد الشعر لفترات طويلة وللأسف تدمر الشعر لاحتوائها على مواد خطيرة.

وحذر الأطباء مرارا وتكرارا من هذه الوسائل لأنها تدمر الشعر وتؤثر على فروة الرأس لذا تبحث بعض الفتيات عن وسائل فرد الشعر الطبيعية.

شامبو الصبار لفرد الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، شامبو الصبار بديل طبيعي عن البروتين والكرياتين.

المكونات:-

ورق صبار طبيعي

زيت روز ماري

الطريقة:-

نحضر ورقة صبار وتقطيعها من الجانبين ونضعها بشكل طولى فى كوب للتخلص من السائل الاصفر السام.

بعدها نغسل الصبار وتفتحه ونأخذ الجل بداخله.

نضع جل الصبار فى الخلاط ونضربه جيدا.

ثم نحفظه فى برطمان زجاجي محكم الغلق.

عند الاستخدام نأخذ كمية مناسبة للشعر ونضيف لها نقطتان من زيت الروز ماري.

نقلب جيدا، ثم نفرد الخليط على الشعر المبلل من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر لمدة ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

شامبو الصبار بديل طبيعي عن البروتين والكرياتين، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

Advertisements

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.