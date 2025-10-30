نصائح بسيطة تخلصك من البيبي هير وتساعد على تكثيف الشعر

علاج البيبي هير وطرق تكثيف الشعر من أكثر المواضيع التي تشغل بال الفتيات، خاصة اللواتي يسعين للحصول على شعر صحي، كثيف، وناعم.

فظهور الشعيرات القصيرة المتناثرة في مقدمة الرأس أو حول الجبهة والمعروفة باسم البيبي هير، قد يكون علامة على نمو شعر جديد، لكنه أحيانا يشير أيضا إلى ضعف الشعر أو تساقطه، لذلك من المهم معرفة الأسباب وطرق العناية الصحيحة لعلاج هذه المشكلة وتحفيز نمو الشعر بشكل صحي وكثيف.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن البيبي هير هو الشعر القصير والرقيق الذي يظهر عادة في مقدمة الرأس أو حول خط الشعر، وأحيانا يكون طبيعيا كجزء من نمو الشعر الجديد، وأحيانا يكون ناتج عن تكسر الشعر وضعفه نتيجة الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف الحرارية أو منتجات العناية القاسية.

أسباب ظهور البيبي هير بكثرة

واضافت لانا، أن من أسباب ظهور البيبي هير بكثرة:-

التساقط المتكرر وتكسر الأطراف بسبب الحرارة أو المواد الكيميائية.

سوء التغذية ونقص الفيتامينات، خاصة الحديد، الزنك، وفيتامين D.

الشد الزائد للشعر أثناء التصفيف، كربط الشعر بشدة أو استخدام البنس والمشابك.

تغيرات هرمونية، بعد الولادة أو بسبب مشاكل الغدة الدرقية.

استخدام شامبو غير مناسب لنوع الشعر أو يحتوي على الكبريتات القاسية.

علاج البيبي هير

طرق علاج البيبي هير

وتابعت، أن من طرق علاج البيبي هير:-

استخدام الزيوت الطبيعية المغذية، مثل زيت الخروع الذى يقوي بصيلات الشعر ويحفز النمو، وزيت جوز الهند الذى يرطب فروة الرأس ويمنع التكسر، وزيت الأرجان، وهو غني بفيتامين E ويقلل الهيشان والبيبي هير.

تدليك فروة الرأس بانتظام، ويساعد التدليك اليومي بحركات دائرية على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر الجديد، مما يقلل مظهر الشعر القصير المتناثر.

استخدام سيروم مغذي للشعر، والسيروم الذي يحتوي على البيوتين أو الكافيين أو البانثينول يساعد على تقوية الشعيرات الصغيرة وتحويلها إلى شعر أقوى وأكثر سماكة.

الابتعاد عن الحرارة الزائدة، ويجب تقليل استخدام السيشوار والمكواة، واستخدام واقى حراري قبل التصفيف.

قص الأطراف المتقصفة بانتظام، ويساعد ذلك على منع انتقال التلف إلى الجذور ويعزز مظهر الشعر الصحي المتساوي.

التغذية ودورها في تقوية الشعر

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أنه للحصول على شعر كثيف وقوي، يجب دعم فروة الرأس من الداخل عبر تغذية متوازنة، ومنها:-

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، السمك، والعدس.

الحديد والزنك، من السبانخ، الكبدة، والمكسرات.

الأوميجا 3، وهى في الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين.

الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين D وB7 (البيوتين).

