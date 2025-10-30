الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح بسيطة تخلصك من البيبي هير وتساعد على تكثيف الشعر

البيبي هير
البيبي هير

علاج البيبي هير وطرق تكثيف الشعر من أكثر المواضيع التي تشغل بال الفتيات، خاصة اللواتي يسعين للحصول على شعر صحي، كثيف، وناعم.

فظهور الشعيرات القصيرة المتناثرة في مقدمة الرأس أو حول الجبهة والمعروفة باسم البيبي هير، قد يكون علامة على نمو شعر جديد، لكنه أحيانا يشير أيضا إلى ضعف الشعر أو تساقطه، لذلك من المهم معرفة الأسباب وطرق العناية الصحيحة لعلاج هذه المشكلة وتحفيز نمو الشعر بشكل صحي وكثيف.

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن البيبي هير هو الشعر القصير والرقيق الذي يظهر عادة في مقدمة الرأس أو حول خط الشعر، وأحيانا يكون طبيعيا كجزء من نمو الشعر الجديد، وأحيانا يكون ناتج عن تكسر الشعر وضعفه نتيجة الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف الحرارية أو منتجات العناية القاسية.

أسباب ظهور البيبي هير بكثرة

واضافت لانا، أن من أسباب ظهور البيبي هير بكثرة:-

  • التساقط المتكرر وتكسر الأطراف بسبب الحرارة أو المواد الكيميائية.
  • سوء التغذية ونقص الفيتامينات، خاصة الحديد، الزنك، وفيتامين D.
  • الشد الزائد للشعر أثناء التصفيف، كربط الشعر بشدة أو استخدام البنس والمشابك.
  • تغيرات هرمونية، بعد الولادة أو بسبب مشاكل الغدة الدرقية.
  • استخدام شامبو غير مناسب لنوع الشعر أو يحتوي على الكبريتات القاسية.
علاج البيبي هير 
علاج البيبي هير 

طرق علاج البيبي هير

وتابعت، أن من طرق علاج البيبي هير:-

  • استخدام الزيوت الطبيعية المغذية، مثل زيت الخروع الذى يقوي بصيلات الشعر ويحفز النمو، وزيت جوز الهند الذى يرطب فروة الرأس ويمنع التكسر، وزيت الأرجان، وهو غني بفيتامين E ويقلل الهيشان والبيبي هير.
  • تدليك فروة الرأس بانتظام، ويساعد التدليك اليومي بحركات دائرية على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر الجديد، مما يقلل مظهر الشعر القصير المتناثر.
  • استخدام سيروم مغذي للشعر، والسيروم الذي يحتوي على البيوتين أو الكافيين أو البانثينول يساعد على تقوية الشعيرات الصغيرة وتحويلها إلى شعر أقوى وأكثر سماكة.
  • الابتعاد عن الحرارة الزائدة، ويجب تقليل استخدام السيشوار والمكواة، واستخدام واقى حراري قبل التصفيف.
  • قص الأطراف المتقصفة بانتظام، ويساعد ذلك على منع انتقال التلف إلى الجذور ويعزز مظهر الشعر الصحي المتساوي.

التغذية ودورها في تقوية الشعر

وأوضحت الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، أنه للحصول على شعر كثيف وقوي، يجب دعم فروة الرأس من الداخل عبر تغذية متوازنة، ومنها:-

  • الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض، السمك، والعدس.
  • الحديد والزنك، من السبانخ، الكبدة، والمكسرات.
  • الأوميجا 3، وهى في الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين.
  • الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين D وB7 (البيوتين).
txt

فوائد استخدام السيروم على الشعر الجاف

txt

7 فوائد مذهلة، خل التفاح لحل كل مشاكل الشعر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيبي هير علاج البيبي هير أسباب ظهور البيبي هير الشعر العناية بالشعر الدكتورة لانا شكرى

مواد متعلقة

فوائد استخدام السيروم على الشعر الجاف

الفرق بين الزيوت الساخنة والباردة في تغذية الشعر

أفضل وصفات طبيعية لتقوية بصيلات الشعر في أسرع وقت

طرق التعامل مع تساقط الشعر الموسمي، بالمواد الطبيعية

الأكثر قراءة

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

السيسي يستقبل رئيس وزراء الكويت ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

تعرف على أماكن شاشات عرض افتتاح المتحف المصري في سوهاج

حملات بشوارع القاهرة لمصادرة الاسكوتر الكهربائي (صور)

أديس أبابا تحتال لمنع وصول المياه لمصر، علام يكشف حقائق صادمة بشأن سدود إثيوبيا

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "سماك بن خرشة" صاحب سيف رسول الله

الأوقاف: السائح ضيف.. واحترامه دعاية حقيقية لمصر

أول خلفاء العارف بالله إبراهيم الدسوقي وحكاياته في مصر المحروسة

المزيد
الجريدة الرسمية