اعرفي الطريقة الصحيحة لاستخدام بوكلات الشعر حفاظا عليه من التكسر

استخدام البوكلات أو جهاز تجعيد الشعر من أكثر الطرق شيوعا للحصول على تسريحة أنثوية وجذابة، سواء كنتى ترغبين في تموجات خفيفة أو خصلات مجعدة بإحكام.

ولكن للحصول على نتيجة مثالية دون الإضرار بالشعر، يجب اتباع خطوات صحيحة واستخدام الأدوات والمنتجات المناسبة، حفاظا على الشعر من التقصف والتكسر.

تقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إنه قبل استخدام بوكلات الشعر يجب التحضير الجيد لأنه هو الأساس للحصول على تجعيد يدوم طويلا دون تلف، حيث يجب اتباع الاتى:-

اغسلي الشعر جيدا باستخدام شامبو وبلسم مرطبين لتنعيم الشعر وتقليل الهيشان.

جففي الشعر تماما قبل استخدام البوكلات، فحرارة الجهاز على الشعر المبلل قد تتسبب في تقصفه أو حرقه، لذا استخدمي مجفف الشعر على حرارة متوسطة حتى يجف تماما.

استخدمي سيروم أو بخاخ واق من الحرارة لحماية الشعر من التلف الناتج عن درجات الحرارة العالية.

مشطي الشعر جيدا بمشط واسع الأسنان لفك التشابكات وتوزيع المنتج الواقي بالتساوي.

اختيار نوع البوكلات المناسب

وأضافت سهام، يوجد أنواع متعددة من أجهزة البوكلات، ويجب اختيار الأنسب حسب طول وكثافة شعرك، ومنها:-

بوكلات رفيعة (ذات قطر صغير)، تمنحك تجعيد ضيق وكثيف، مناسبة للشعر القصير أو لمن يرغبن في كيرلي واضح.

بوكلات متوسطة الحجم، وهى مثالية للتموجات الطبيعية الواسعة التي تشبه تسريحة الشعر الشاطئية.

بوكلات عريضة (قطر كبير)، تمنحك تموجات ناعمة وانسيابية مناسبة للمناسبات الرسمية أو الإطلالات الكلاسيكية.

بوكلات الشعر

طريقة استخدام البوكلات خطوة بخطوة

وتابعت، ولاستخدام البوكلات يجب اتباع الآتي:-

قسمي الشعر إلى خصل متساوية، من الأفضل تقسيم الشعر إلى طبقات (علوية وسفلية) لتسهيل العمل ابدئي من الأسفل إلى الأعلى، خذي خصلة صغيرة ولفيها حول البوكلات بدءا من منتصف الشعر حتى الأطراف. لفي الخصلة في الاتجاه المناسب، للجهة اليمنى من الوجه، لفي البوكلات نحو الخارج، وللجهة اليسرى، لفيها بالعكس للحصول على تموج متوازن. اضبطي درجة الحرارة المناسبة، للشعر الضعيف أو المصبوغ: حرارة منخفضة (150–170 درجة)، وللشعر العادى، حرارة متوسطة (180–200 درجة)، وللشعر الكثيف أو الخشن، حرارة أعلى قليلا (210–230 درجة). ثبتي الخصلة لثواني قليلة فقط (من 8 إلى 12 ثانية تقريبا) ثم اتركيها تنزلق برفق. كرري الخطوات على بقية الشعر حتى تنتهي من جميع الخصل.

كيفية تثبيت التسريحة بعد البوكلات

وأوضحت خبيرة التجميل، أنه بعد الانتهاء من استخدام البوكلات، لا تلمسي الشعر مباشرة، واتبع الخطوات التالية:-

اتركي الخصل لتبرد تماما، فذلك يساعد في تثبيت شكل التموج لفترة أطول. رشي بخاخ التثبيت (سبراي) الخفيف من مسافة مناسبة لتثبيت التجعيد دون أن يصبح الشعر متصلب. مشطي الشعر بأصابعك فقط أو بمشط بأسنان واسعة لفك التموجات بلطف والحفاظ على شكلها الطبيعي.

نصائح مهمة للحفاظ على صحة الشعر

وأضافت خبيرة التجميل، أنه للحفاظ على صحة الشعر:-

لا تستخدمي البوكلات أكثر من مرتين أسبوعيا لتجنب تلف الشعر.

استخدمي حمامات الزيت أو الماسكات المرطبة مرة أسبوعيا لتعويض الرطوبة المفقودة.

تجنبي شد الشعر أثناء لفه بالبوكلات حتى لا يتكسر.

نظفي الجهاز بانتظام لإزالة بقايا الزيوت أو المستحضرات العالقة عليه.

في الأيام التالية، يمكنك تجديد التموجات برذاذ ماء خفيف أو سبراي مخصص لتجديد الكيرلي بدلا من إعادة تسخين الشعر.

