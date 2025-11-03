الإثنين 03 نوفمبر 2025
رياضة

دوري أبطال آسيا، الهلال يتقدم على الغرافة بهدف الدوسري في الشوط الأول

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا للنخبة، انتهى الشوط الأول من مباراة الغرافة القطري أمام الهلال السعودي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب ثاني بن جاسم، ضمن مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. 

سجل هدف الهلال السعودي اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 9 من  اللقاء 

أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بقيادة سيموني إنزاجي، تشكيل الفريق لمواجهة الغرافة القطري، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

الغرافة القطري، فيتو
الغرافة القطري، فيتو

تشكيل الهلال الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي لاجامي، خاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو، ثيو هيرنانديز، يوسف أكتشيشيك

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، سالم الدوسري

وفي الهجوم: كايو سيزار وعبد الله الحمدان.

ويُعول نادي الهلال في مباراة الغرافة القطري القادمة على كتيبة من النجوم ابرزهم الأوروجوياني داروين نونيز، والبرازيلي فيليبي مالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى خبرة وذكاء مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

وعلى الجانب الآخر، يطمح نادي الغرافة القطري لحسم مباراة الهلال السعودي لصالحه،  متسلحًا بعاملي الأرض 

ويعتمد الغرافة القطري في مباراة الهلال القادمة على نجومه المخضرمين، أمثال اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والجزائري ياسين إبراهيم، والمهاجم الإسباني خوسيلو، لاعب ريال مدريد السابق.

موعد مباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا 

وانطلقت مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26، في تمام الساعة الثامنة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والغرافة بث مباشر في أبطال آسيا 2026 عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD.

الجريدة الرسمية