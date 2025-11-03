تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة، استقر الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بقيادة سيموني إنزاجي، على تشكيل الفريق لمواجهة الغرافة القطري، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

تشكيل الهلال الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي لاجامي، خاليدو كوليبالي، جواو كانسيلو، ثيو هيرنانديز، يوسف أكتشيشيك

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، سالم الدوسري

وفي الهجوم: كايو سيزار وعبد الله الحمدان.

ويُعول نادي الهلال في مباراة الغرافة القطري القادمة على كتيبة من النجوم ابرزهم الأوروجوياني داروين نونيز، والبرازيلي فيليبي مالكوم دي أوليفيرا، بالإضافة إلى خبرة وذكاء مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

وعلى الجانب الآخر، يطمح نادي الغرافة القطري لحسم مباراة الهلال السعودي لصالحه، متسلحًا بعاملي الأرض

ويعتمد الغرافة القطري في مباراة الهلال القادمة على نجومه المخضرمين، أمثال اللاعب التونسي فرجاني ساسي، والجزائري ياسين إبراهيم، والمهاجم الإسباني خوسيلو، لاعب ريال مدريد السابق.

موعد مباراة الهلال والغرافة بدوري أبطال آسيا

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-26، في تمام الساعة الثامنة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت السعودية.

ويمكن مشاهدة مباراة الهلال والغرافة بث مباشر في أبطال آسيا 2026 عن طريق شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.