البحث العلمي تعلن فتح التقدم لبرنامج العلماء الشباب الصيفي (YSSP) لعام 2026

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج العلماء الشباب الصيفي (YSSP) لعام 2026، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA).

يُعد البرنامج من أبرز البرامج البحثية الدولية التي تستهدف دعم طلاب الدكتوراه من جميع أنحاء العالم، حيث يستضيف المعهد سنويًا نحو 50 طالب دكتوراه لإجراء مشروعات بحثية صيفية تتماشى مع أولويات وخطة الأبحاث الخاصة بالمعهد.

المجالات البحثية المتاحة:

• تحليل الأنظمة المتقدمة

• التنوع البيولوجي والمصادر الطبيعية

• الحدود الاقتصادية

• الطاقة والمناخ والبيئة

• السكان والمجتمعات العادلة

• المبادرات الاستراتيجية

آخر موعد للتقديم: 12 يناير 2026

وأوضحت الاكاديمية للمزيد من التفاصيل حول البرنامج وشروط وكيفية التقديم، يمكنكم زيارة هذا الرابط هنا.



