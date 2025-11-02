الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جمعية مهندسي الطائرات المصرية: المتحف الكبير واحد من أهم وأضخم المشاريع الثقافية والحضارية

المتحف المصري الكبير
تهنئ المهندسة أماني النجار، رئيس جمعية مهندسي الطائرات المصرية، الشعب المصري ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الشامخ الذي يُجسّد أصالة الشعب المصري وعظمة تاريخه الممتد منذ فجر الحضارة.

وأعربت النجار عن تقديرها وامتنانها لكل يدٍ مصريةٍ شاركت في تشييد هذا الإنجاز العظيم الذي أبهر العالم امس في الأول من نوفمبر، مؤكدةً أن هذا الحدث التاريخي يعكس عراقة مصر، ويؤكد أنها كانت وستظل مهد الحضارة ومنارة التاريخ.

يُعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أهم وأضخم المشاريع الثقافية والحضارية التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط باعتباره أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في التاريخ، بل أيضًا كونه يمثل بوابة جديدة نحو نهضة سياحية شاملة في مصر.

