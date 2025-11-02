جمعية مهندسي الطائرات المصرية: المتحف الكبير واحد من أهم وأضخم المشاريع الثقافية والحضارية

تهنئ المهندسة أماني النجار، رئيس جمعية مهندسي الطائرات المصرية، الشعب المصري ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الشامخ الذي يُجسّد أصالة الشعب المصري وعظمة تاريخه الممتد منذ فجر الحضارة.

وأعربت النجار عن تقديرها وامتنانها لكل يدٍ مصريةٍ شاركت في تشييد هذا الإنجاز العظيم الذي أبهر العالم امس في الأول من نوفمبر، مؤكدةً أن هذا الحدث التاريخي يعكس عراقة مصر، ويؤكد أنها كانت وستظل مهد الحضارة ومنارة التاريخ.

يُعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أهم وأضخم المشاريع الثقافية والحضارية التي شهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، ليس فقط باعتباره أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة في التاريخ، بل أيضًا كونه يمثل بوابة جديدة نحو نهضة سياحية شاملة في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.