جامعة عين شمس تستضيف اجتماع لجنة قطاع الدراسات البينية

استضافت جامعة عين شمس بشقيها الحكومي والأهلي الاجتماع السابع للجنة قطاع الدراسات البينية وذلك بمقر الجامعة بمبنى i-HUB، برئاسة الدكتور عصام خميس إبراهيم رئيس اللجنة، وأمانة الدكتور محمد عبد الكريم صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بحضور الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

في مستهل اللقاء، رحّبت الدكتورة أماني أسامة كامل بالسادة أعضاء اللجنة، معربةً عن سعادتها باستضافة الاجتماع في رحاب جامعة عين شمس، ومؤكدةً حرص الجامعة على دعم الدراسات البينية باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لتطوير التعليم والبحث العلمي، وبما يسهم في إعداد خريج قادر على الإبداع ومواكبة متطلبات سوق العمل المتغير.

كما أكدت أن جامعة عين شمس تخطو خطوات ثابتة نحو ترسيخ مفهوم الدراسات البينية وتوسيع تطبيقاتها في مختلف المجالات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيرةً إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة بحثية مرنة تتيح التعاون بين التخصصات وتدعم الابتكار بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، وجّه الدكتور عصام خميس رئيس اللجنة التهنئة لأعضاء اللجنة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا حافلًا بالإنجاز والتميز، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتورة أماني أسامة كامل والدكتور محمد عبد الكريم صالحين على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال.

كما عبّر عن فخر اللجنة بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، معتبرًا ذلك إنجازًا مشرفًا لمصر والعالم العربي، وهنّأ الدكتور شيرين حلمي لاختياره ضمن أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2025، متمنيًا له دوام التوفيق.

ووجّه التهنئة كذلك إلى الدكتورة غادة عبد الباري بمناسبة تعيينها مستشارًا لرئيس جامعة القاهرة لشئون الابتكار وريادة الأعمال، تقديرًا لعطائها العلمي المتميز.

شهد الاجتماع حضور نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء ممثلين عن كليات الجامعات الحكومية والأهلية ومؤسسات الصناعة، حيث دار نقاش مثمر حول سبل تطوير قطاع الدراسات البينية وتعزيز التكامل بين التخصصات، بما يدعم الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في مؤسسات التعليم العالي.

وفي كلمته، رحّب الدكتور محمد عبد الكريم صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية وأمين اللجنة، بأعضاء اللجنة مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث العلمي تأتي في إطار دعم الجامعة لتوجهات الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، وبناء منظومة تعليمية متطورة ترتكز على الإبداع والمعرفة التطبيقية.

وأشار إلى أن الدراسات البينية تمثل مستقبل التعليم الجامعي، لما تحققه من تكامل بين التخصصات، وتفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن جامعة عين شمس الأهلية تسعى من خلال برامجهاالأكاديمية الحديثة إلى إعداد خريج يمتلك مهارات التفكير النقدي وريادة الأعمال وقادر على المنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع، ناقشت اللجنة اللوائح البينية المقدمة من الجامعات الحكومية والأهلية، وطرحت عددًا من التوصيات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة الدراسات البينية في الجامعات المصرية، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها رسميًا.

