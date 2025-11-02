توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي عين شمس والفلوجة العراقية

وقع محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأحمد سليمان حمد، رئيس جامعة الفلوجة، بروتوكول بهدف تفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية المتميزة.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الجامعتين على الانفتاح العلمي وتبادل التجارب لخدمة العملية التعليمية في الوطن العربي.

شهد مراسم التوقيع اماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على الانور عميد كلية الطب، محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم، فريد محرم عميد كلية التجارة، شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي من جانب جامعة عين شمس ومن جامعة الفلوجة ضم الوفد ممثلين من مختلف الكليات والأقسام العلمية نهلة ناجي هلال مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، محمد جبير مهيدي عميد كلية العلوم التطبيقية، مهند خليفة عبيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد، رافع علاوي فياض عميد كلية الطب البشري، هديل محمد فياض عميد كلية الطب البيطري،مصطفى عادل عبد الرحيم مدير قسم البعثات والعلاقات الثقافية، محمد ياسين عيسي تدريس.

أكد محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، على ترحيب الجامعة بزيارة الوفد، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستمثل شراكة أكاديمية متميزة بروح التعاون الأكاديمي، متطلعًا إلى تفعيل بنود الاتفاقية وإنجاز الإجراءات اللازمة لتبادل الوفود والخبرات.

وأضاف أن هذا التعاون العلمي المستمر سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على تطوير العملية التعليمية. فالهدف النهائي هو إعداد جيل جديد من الخريجين العرب، مُجهز بالمعارف والمهارات اللازمة لقيادة المستقبل والمنافسة بفاعلية في سوق العمل العالمي الذي يتسم بالتغير السريع.

وخلال كلمته اكد أحمد سليمان حمد، رئيس جامعة الفلوجة ان اتفاقية التعاون العلمي هي خطوة محورية ومحطة مهمة في مسيرة التعاون العربي المشترك، حيث تهدف إلى ترسيخ الطابع العلمي للمؤسسات التعليمية ليكون منارة للعلم والمعرفة في الوطن العربي، من خلال تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات على مستوى الجامعتين الشريكتين.

ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة وعلى الجهود التي تبذلها في دعم ملف تدويل التعليم العالي وتحقيق التكامل الإقليمي.

وتُعد هذه الاتفاقية إضافة نوعية لمسيرة التعاون الأكاديمي، ومن المتوقع أن تُسهم في رفع مستوى البحث العلمي وتطوير الكوادر التدريسية والطلابية في كلا الجامعتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.