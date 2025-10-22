يسبب أزمات قلبية وأعراض خطرة تؤدي للموت، جمال شعبان يحذر من الزعل

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من الزعل، مؤكدًا أن "الزعل" يتسبب فيما يُعرف بـ "كسر القلب"، والذي جاء وصفه في القرآن الكريم بـ "الحزن"، ونهى عنه الله.

جمال شعبان يحذر من الزعل



وأكد الدكتور جمال شعبان أن سر نهي القرآن عن "الحزن"، وأنه لا مصلحة في القلب من الحزن، وهو أحب شيء إلى الشيطان، لأنه يضعف القلب، ويوهن العزم، ويضر الإرادة.

الزعل يضر بالقلب، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان في تحذيره من الحزن: إنه " حتي ابن القيم عرف أن الزعل بيكسر القلب، وقال ما تزعلوش، قال ابن القيم رحمه الله وغفر له: لم يأت (الحزن) في القرآن إلا منهيا عنه، كقوله تعالى: (ولا تهنوا ولا تحزنوا) أومنفيا مثل: (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

وعن سر النهي عن الزعل قال جمال شعبان: "سر ذلك أن "الحزن" لا مصلحة فيه للقلب، وأحب شيء إلى الشيطان أن يحزن العبد، ليقطعه عن سيره، ويوقفه عن سلوكه".

تأثيرات خطيرة للحزن على القلب



وتابع الدكتور جمال شعبان: "وقد استعاذ من الحزن النبي، صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن"

وأوضح الدكتور جمال شعبان "يقول ابن القيم: الحزن يضعف القلب، ويوهن العزم ويضر الإرادة، ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن... لذلك افرحوا واستبشروا وتفاءلوا وأحسنوا الظن بالله، وثقوا بما عند الله، وتوكلوا عليه وستجدون السعادة، والرضا في كل حال"

الحزن بسبب أمراض خطيرة، فيتو



وأضاف جمال شعبان "علشان كدا دائما أقول لكم ما تزعلوش"

وأكدت الأبحاث الطبية أن الحزن يمكن أن يسبب تأثيرات خطيرة على القلب، تشمل ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، وزيادة خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، وتلف الشرايين.

في الحالات الشديدة، قد يؤدي الحزن إلى ما يُعرف بـ "متلازمة القلب المنكسر" أو الأزمة القلبية، وهي حالات يمكن أن تتراوح أعراضها من ألم شديد في الصدر وضيق التنفس، إلى مضاعفات خطيرة مثل الجلطات الدموية أو فشل القلب أو حتى الموت.

كما يزيد الحزن من مستويات الالتهاب في الجسم ويقلل كفاءة النوم، مما يؤثر بشكل غير مباشر على صحة القلب على المدى الطويل.



