منها الإغماء والغثيان، أعراض تشير إلى مرض العصب الحائر

العصب الحائر هو جزء من الجهاز العصبي اللاإرادي، ويتحكم هذا الجزء من الجهاز العصبي في الأشياء التي يقوم بها الجسم دون التدخل الواعي، مثل التنفس وهضم الطعام والتعرق.

على وجه التحديد، العصب الحائر هو جزء من الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، الذي يهدئ الجسم بعد أن يكون الشخص في موقف مرهق، وينقل العصب المبهم إشارات من الدماغ إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل اللقلب أو الأمعاء، لبدء هذه العملية.

ما هو العصب الحائر؟

يُعرف العصب الحائر أيضًا باسم العصب القحفي العاشر، ويبدأ في النخاع المستطيل، وهو جزء من الدماغ يتصل بالحبل الشوكي، وينقسم إلى العديد من الفروع التي تمتد إلى أسفل عبر الرقبة إلى الأعضاء الحيوية في البطن.

يشكل هذا العصب الطويل 3/4 من الأنسجة العصبية في الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، وفي الواقع، يعد العصب المبهم الأطول بين الأعصاب القحفية الاثني عشر.

ما هي وظيفة العصب الحائر؟

يساعد العصب الحائر الجسم على الخروج من وضع القتال أو الهروب، وينقل العصب المبهم إشارات من الدماغ إلى الجسم، وينظم:

معدل ضربات القلب

التذوق

الكلام

أحاسيس الجلد

أحاسيس العضلات

الاستجابة المناعية

معدل التنفس

ضغط الدم

إنتاج المخاط

إنتاج اللعاب

الهضم

تكرار التبول

المزاج

علامات تشير إلى وجود خطأ في العصب الحائر

نظرًا لأن العصب الحائر يؤثر على العديد من الوظائف الجسدية، فهناك العديد من العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد تعاني من حالة تسبب خللًا في العصب المبهم، بما في ذلك:

ارتجاع الحمض

ألم البطن

الانتفاخ

صعوبة البلع

الدوخة

الإغماء

صوت أجش

صفير

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الشهية

الشعور بالشبع بعد تناول القليل جدًا من الطعام

الغثيان

القيء

مشاكل أو اضطرابات المزاج المزمنة

ما هي الحالات التي تؤثر على العصب الحائر؟

يساعد العصب الحائر في أداء العديد من وظائف الجسم، لذا فإن خلله قد يسبب مجموعة متنوعة من الحالات، ولا يزال العلماء يدرسون كيف قد يؤثر على الصحة العقلية والصداع المزمن وحتى مرض الزهايمر.

تشمل الحالات الأخرى ذات الصلة:

شلل المعدة، ونتيجة لهذه الحالة، يتوقف الطعام عن التحرك عبر الجهاز الهضمي، وتحدث بعض حالات شلل المعدة بسبب تلف العصب المبهم الناتج عن الجراحة أو مرض السكري أو العدوى أو اضطراب المناعة الذاتية.

الإغماء الوعائي المبهم، إذا كان الشخص يعاني من هذه الحالة، فأنت أكثر عرضة للإغماء في الطقس الحار، عندما يكون جائعًا أو قلقًا، أو في ظروف غير مريحة أخرى، ويتفاعل العصب الحائر بشكل مبالغ فيه مع هذه المواقف ويتسبب في انخفاض ضغط الدم بسرعة كبيرة، مما يجعله تشعر بالدوار أو يسبب نوبة إغماء.

كيف يمكن الحفاظ على صحة العصب الحائر؟

يتضمن الحفاظ على صحة العصب الحائر القيام بالعديد من الأشياء التي قد يفعلها الشخص للحفاظ على الصحة بشكل عام، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة.

ويجب التأكد من ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل عدة مرات في الأسبوع، وإدارة الحالات الصحية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، بالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة اليقظة أو التأمل أو اليوجا يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة العصب المبهم من خلال تهدئة جهازك العصبي.

يعتقد الخبراء أن هناك صلة قوية بين ميكروبيوم الأمعاء والعصب المبهم الصحي لأن البكتيريا الموجودة في أمعائنا يمكن أن تنتج نواقل عصبية مثل الدوبامين، لذلك يقترحون تناول البريبايوتكس والبروبيوتكس للحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء.

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