الإثنين 03 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في كفر الشيخ

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام أسلحة بيضاء وعصا خشبية بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثاني كفرالشيخ، بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرف أول (مالكا ورشتين – أحدهما مصاب بجروح متفرقة) وطرف ثان (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم)، بسبب خلافات نشبت بينهم حول أولوية المرور، قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب مستخدمين سلاحين أبيضين وعصا خشبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة كفر الشيخ وزارة الداخلية أسلحة بيضاء الامن العام أولوية المرور اخبار الحوادث

