مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بعدة محافظات

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات استباقية استهدفت عددًا من البؤر الإجرامية التي تضم عناصر من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

 

تفاصيل العملية الأمنية
 

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية لتمهيد الاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل الأمني عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة سوهاج سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا قتل عمد، اتجار في مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات.

النتائج والمضبوطات
 

أسفرت الحملات عن ضبط باقي عناصر التشكيلات وبحوزتهم:أكثر من 832 كجم من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، شابو، هيدرو، إستروكس، شادو، بودر حشيش اصطناعي، كوكايين، هيروين) و61 قطعة سلاح ناري (15 بندقية آلية، 39 بندقية خرطوش، 6 فرد خرطوش، طبنجة).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 101 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

