الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات الاستيلاء على سيارة مؤجرة بالإسكندرية بعد تداولها على مواقع التواصل

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تضمن تضرر صاحب معرض تأجير سيارات من استيلاء أحد الأشخاص على سيارة، وعدم إعادتها فى الموعد المحدد بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2025 تلقى قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بلاغًا من مالك معرض لتأجير السيارات مقيم بدائرة القسم، بتضرره من شخصين حضرا إلى المعرض واستأجرا منه سيارة، ثم قاما بالاستيلاء عليها وغلق هواتفهما المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان السيارة المستولى عليها لدى شخص آخر، وبمواجهته أقر بعلمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تاجير السيارات سرقة سيارة الاسكندرية مباحث المنتزة وزارة الداخلية الامن العام

مواد متعلقة

ضبط 17 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

الداخلية تواصل فاعليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء بأسعار مخفضة

حالة المرور في القاهرة والجيزة والقليوبية، كثافات مرورية متحركة على الطرق

اليوم.. إجراء قرعة الحج في 6 محافظات من بينها بورسعيد والدقهلية

القبض على سائق أجرة أنزل راكبًا دون وجه حق وأعاد تحميل السيارة بالبحيرة

القبض على 4 شباب تحرشوا بالفتيات أمام مدرسة بالدقهلية

القبض على سائق فان تحرش بفتاة في الإسكندرية ولاذ بالفرار

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

"غرابة" يحصل على حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات نادي إنبي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

تفسير حلم دخول المتحف وعلاقته بالنجاح في الحياة العملية

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

المزيد
الجريدة الرسمية