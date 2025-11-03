الأمن يكشف ملابسات الاستيلاء على سيارة مؤجرة بالإسكندرية بعد تداولها على مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور تضمن تضرر صاحب معرض تأجير سيارات من استيلاء أحد الأشخاص على سيارة، وعدم إعادتها فى الموعد المحدد بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 24 أكتوبر 2025 تلقى قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية بلاغًا من مالك معرض لتأجير السيارات مقيم بدائرة القسم، بتضرره من شخصين حضرا إلى المعرض واستأجرا منه سيارة، ثم قاما بالاستيلاء عليها وغلق هواتفهما المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان السيارة المستولى عليها لدى شخص آخر، وبمواجهته أقر بعلمه بأن السيارة من متحصلات واقعة سرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.



