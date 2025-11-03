الإثنين 03 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط 95 ألف مخالفة مرورية و83 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

95 ألف مخالفة مرورية
95 ألف مخالفة مرورية و83 حالة تعاطي مخدرات، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن حملاتها المكثفة بكافة أنحاء الجمهورية؛ فى إطار الاستراتيجية المتكاملة لوزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الانضباط المرورى على الطرق والمحاور الرئيسية ورفع معدلات الأمان للحد من الحوادث.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 95142 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائى، التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص، كما تم فحص 1437 سائقًا وتبين إيجابية 73 حالة لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.

استمرار الحملات المرورية

واصلت الحملات المرورية والانضباطية أعمالها بمناطق الطريق الدائرى الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 846 مخالفة متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، إضافة إلى فحص 126 سائقًا تبين إيجابية 10 حالات لتعاطى المخدرات، كما تم ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالى 31 حكمًا قضائيًا والتحفظ على مركبة لمخالفة قوانين المرور.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها لضبط المخالفين وتحقيق الانضباط الكامل على الطرق.

الجريدة الرسمية