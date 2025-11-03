الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
ضبط شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الموبايل بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة المختصة فى وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على رجلين وامرأة، اشتركوا فيما بينهم فى تكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه فى التحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، من خلال استخدام تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول.

 

 

تفاصيل الواقعة

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، قد تلقت معلومات، تفيد بقيام رجلين وامرأة، بتسهيل وممارسة الأعمال المنافية للآداب، مع راغبي المتعة المحرمة، مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها مع راغب المتعة.. أكدت التحريات صحة المعلومات، وأضافت أن المتهمين اعتمدوا فى نشاطهم غير المشروع على تطبيق إليكتروني على الهواتف المحمولة، حيث يستقطبون راغبي الحرام من خلال الإعلان عن نشاطهم الآثم عبر هذا التطبيق.

وبعد الانتهاء من جمع المعلومات وإجراء التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهعمين الثلاثة فى محافظة الأسكندرية، وبمواجهتهم اعترفوا باحتراف تسهيل وممارسة الأعمال المخلة بالآداب مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها.. وأكدوا أنهم يعلنون عن نشاطهم غير المشروع من خلال تطبيق هاتفي، ومن خلاله تتم كافة الاتفاقات مع الزيائن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون الثلاثة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بتفريغ وفحص هواتف المتهمين، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

تأتيي هذه الواقعة فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي للجرائم المنافية للآداب العامة وملاحقة مرتكبيها، تنفيذًا لسياسة الوزارة في حماية قيم المجتمع وردع السلوكيات المنحرفة.

 

الجريدة الرسمية