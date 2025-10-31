الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفيوم تغلق محلين للمستلزمات الطبية بعد ضبط أدوية مخدرة من الجدول الثالث

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة التجارة الداخلية،  لمتابعة المنشآت الطبية، وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بها، للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحية الأدوية المستخدمة والمعروضة للجمهور، شارك في الحملة هيئة الدواء المصرية.

نتائج الحملة على المنشآت الطبية

 وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط محل مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية في مدينة أبشواي، بعمل  بدون ترخيص وبه ادوية بشرية مجهولة المصدر، بدون فواتير تتبع الجدول الثالث والرابع مخدرات، بيانها 14 أمبول بيثيدين 100 مللي، و50 شريط ليريكا 150 مللي كبسولات، كما تم  ضبط محل مستلزمات طبية أخرى في مدينة أبشواى، وبه أدوية تتبع الجدول الثالث مخدرات، بيانها 23 أمبول حقن الامبيوفين، و177 صنف أدوية بشرى مختلفة الأنواع والاستخدام.

 

تحرير 400 محضر في حملة علي الأسواق والمخابز بأسيوط

استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير، حملة تفتيش مفاجئة بجنوب الجيزة لضبط الأداء

وتم التحفظ علي المضبوطات، وإغلاق المحلين، وتحررت المخالفات اللازمة، وجار إحالتها للأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة التجارة الداخلية أدوية بشرية التموين والتجارة الداخلية الخدمات المقدمة للمواطنين هيئة الدواء المصرية حملة على المنشأت الطبية محل مستلزمات طبية مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

توقيت الإبلاغ وبداية الضربة، الكشف عن دليل تورط ترامب في هجوم إسرائيل على الدوحة

بيومي فؤاد يتوعد ليلى علوي في "ابن مين فيهم"، اعرف التفاصيل

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

من السنة النبوية، دعاء المظلوم وحكم الدعاء على الظالمين

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

الأكثر قراءة

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمّر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مستقبل فيريرا قبل السوبر وهذا الاتجاه الأقرب

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

المزيد
الجريدة الرسمية