الفيوم تغلق محلين للمستلزمات الطبية بعد ضبط أدوية مخدرة من الجدول الثالث

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة من إدارة التجارة الداخلية، لمتابعة المنشآت الطبية، وصيدليات ومراكز العناية بالبشرة والليزر ومراكز العلاج الطبيعي لمراجعة التراخيص والمستندات الخاصة بها، للتأكد من تطبيق الشروط الصحية وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين وسلامة وصلاحية الأدوية المستخدمة والمعروضة للجمهور، شارك في الحملة هيئة الدواء المصرية.

نتائج الحملة على المنشآت الطبية

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط محل مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية في مدينة أبشواي، بعمل بدون ترخيص وبه ادوية بشرية مجهولة المصدر، بدون فواتير تتبع الجدول الثالث والرابع مخدرات، بيانها 14 أمبول بيثيدين 100 مللي، و50 شريط ليريكا 150 مللي كبسولات، كما تم ضبط محل مستلزمات طبية أخرى في مدينة أبشواى، وبه أدوية تتبع الجدول الثالث مخدرات، بيانها 23 أمبول حقن الامبيوفين، و177 صنف أدوية بشرى مختلفة الأنواع والاستخدام.

وتم التحفظ علي المضبوطات، وإغلاق المحلين، وتحررت المخالفات اللازمة، وجار إحالتها للأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

