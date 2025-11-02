الأحد 02 نوفمبر 2025
تعاون بين محافظة الفيوم ووزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي

محافظ الفيوم يلتقي
التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، لبحث سبل التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة الفيوم في تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال محافظ الفيوم، إنه ناقش مع نائب وزير الاتصالات، خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، التي تشمل مشروع تنميط التطبيقات والأنظمة الرقمية بالمحافظة، ومشروع الدعم الفني لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة والمديريات التابعة، ومشروع تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات والمواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، ومشروع تعزيز الشمول الرقمي والمالي للمواطنين من خلال منصة حكايتنا، بما يسهم في الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

واضاف محافظ الفيوم، أن خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة ستسهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعمل على تحسين حياة المواطنين، ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية هذه الجهود في تطوير الأداء الحكومي المؤسسي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة رقمية مميزة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها تحقيقًا لمبادئ الحوكمة ومنع الفساد الإداري، مما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ، أن الربط بين قواعد البيانات والمنظومات المعلوماتية بالدولة يسهم في الوصول إلى نتائج أكثر دقة وإيجابية، لدعم اتخاذ القرار، وتحديد المشروعات الأكثر أولوية وفقًا للموارد المتاحة، مشيرًا إلى استعداد المحافظة لتوفير كافة سبل الدعم اللازم، لإنجاح خطط التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسعى المحافظة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الإدارة المتكاملة والفعالة للموارد.

علاج على نفقة الدولة أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ الفيوم الدوري

محافظ الفيوم يعقد اجتماعا لاستعدادات انتخابات مجلس النواب

واستعرضت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، خطة الوزارة لدعم المحافظات في مجال الرقمنة والتطوير المؤسسي الرقمي، بما يحقق الاستدامة في تقديم الخدمات الحكومية ويحافظ على موارد الدولة ويُعظم الاستفادة منها، من خلال تطبيقات محلية ناجحة تم تطويرها من خلال إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي في عدد من المحافظات المصرية، موضحة أن الوزارة قد قامت بإعداد حصر شامل للتطبيقات الرقمية المنفذة بالمحافظات، وتم تصنيفها وفقًا لاحتياجات كل محافظة، تمهيدًا لعمل منظومة تبادل للتطبيقات المتميزة وتعميم النماذج الناجحة في باقي المحافظات.

