قرعة البطولات الأفريقية للأندية تصدم منتخب مصر المشارك بكأس العرب

كأس العرب، يواجه منتخب مصر المشارك في كأس العرب أزمة جديدة، بعد إجراء قرعة بطولات أفريقيا للأندية والارتباطات الجديدة للأندية المصرية.

ويرتبط الرباعي المصري المشارك في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية “الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري” بمباريات الجولة الثانية، والتي تسبق انطلاقة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بساعات قليلة، مما يتسبب في مشكلة كبيرة للمنتخب، خاصة أن قوام منتخب مصر الأساسي من الأندية الأربعة. 

ويلتقي الزمالك في الجولة الثانية مع كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 30 نوفمبر 2025 بجنوب أفريقيا، أي قبل ساعات قليلة من المباراة الأولى لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب. 

ونفس الأمر يرتبط المصري بمواجهة زيسكو الزامبي في ملعب الأخير يوم 30 نوفمبر.

كما يرتبط الأهلي بمواجهة الجيش الملكي المغربي يوم 28 أو 29 نوفمبر بالمغرب، بالجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويرتبط بيراميدز بمواجهة باور ديناموز يوم 28 أو 29 نوفمبر بالجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

أزمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بسبب بيراميدز

ويرتبط فريق بيراميدز في الوقت نفسه بمباراة بالدوحة يوم 13 ديسمبر ضمن منافسات كأس العالم للأندية الانتركونتننتال، يلتقي خلالها بيراميدز مع الفائز بديربي الأمريكتين الذي يتحدد يوم 10 من الشهر نفسه، ويأمل الفريق التأهل منها لملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المحدد لها يوم 17 ديسمبر كما يرتبط بيراميدز بمواجهتين في الدوري المصري يومي 3 و6 ديسمبر لم يتم تأجيلهما حتي الآن.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

ويبدأ الفراعنة بقيادة حلمي طولان مشوارهم في البطولة بمواجهة المنتخب الموريتاني أو الكويتي يوم 2 ديسمبر 2025 ثم مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر 2025، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر 2025.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية تعزز حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة أن المجموعة تضم منافسين بارزين يمتلكون خبرة في البطولات العربية والقارية.

