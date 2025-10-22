الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

ليفربول
ليفربول

يستضيف ملعب دوتش بانك بارك مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. 

ويسعى ليفربول إلى مصالحة جماهيره بعدما تعرض للهزيمة في 4 مباريات متتالية، أمام كل من كريستال بالاس، جالطة سراي، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

موعد مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت 

تنطلق مباراة ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت 

تُذاع مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويمتلك ليفربول 3 نقاط بعدما فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3/2، وخسر في الثانية أمام جالطة سراي بهدف دون رد.

كما يمتلك آينتراخت فرانكفورت 3 نقاط كذلك، حيث فاز في الجولة الأولى على جالطة سراي بخمسة أهداف مقابل هدف، وخسر بالنتيجة نفسها أمام أتلتيكو مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا ليفربول آينتراخت فرانكفورت ليفربول وآينتراخت فرانكفورت مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت مباراة ليفربول ضد آينتراخت فرانكفورت ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت مباراة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت

مواد متعلقة

سلوت يعلن غياب نجم ليفربول عن مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

ليفربول يتقهقر، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام الجولة الثامنة

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية