تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الكونفدرالية

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية: المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: الزمالك × زيسكو الزامبي - يوم 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك - يوم 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: الزمالك × المصري - يوم 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: المصري × الزمالك - يوم 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة: زيسكو الزامبي × الزمالك - يوم 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي - يوم 15 فبراير 2026

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.