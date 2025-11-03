الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الكونفدرالية

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية: المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:

الجولة الأولى: الزمالك × زيسكو الزامبي - يوم 23 نوفمبر 2025    

الجولة الثانية: كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك - يوم 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: الزمالك × المصري - يوم 25 يناير 2026  

الجولة الرابعة: المصري × الزمالك - يوم 1 فبراير 2026  

الجولة الخامسة: زيسكو الزامبي × الزمالك - يوم 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي - يوم 15 فبراير 2026

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الأفريقية مباريات الزمالك في الكونفدرالية كايزر تشيفز الجنوب افريقي كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية كونفدرالية الإفريقية

مواد متعلقة

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

بعد إصابته، موقف خوان بيزيرا من قائمة الزمالك في السوبر المصري

البرازيلي بيزيرا يحتفل بمولودته الأولى «ماريا»

بعثة الزمالك تتوجه اليوم إلى الإمارات لخوض السوبر المصري

الزمالك يعقد جلسة مع حسام عبد المجيد، اعرف التفاصيل

تشكيل الزمالك الأقرب لمواجهة طلائع الجيش

رسميًا.. الزمالك يعلن تعيين أحمد عبد الرؤوف مديرًا فنيًا

جلسة حاسمة بين الزمالك وفيريرا لإنهاء التعاقد رسميًّا

الأكثر قراءة

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

المصري أبرز المنافسين، تعرف على مجموعة الزمالك في الكونفدرالية 2025-2026

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

ما حكم السخرية والاستهزاء من أصحاب الاضطرابات والمشاكل النفسية؟ الإفتاء توضح

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

المزيد
الجريدة الرسمية