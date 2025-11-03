تعرف على ترتيب مباريات الزمالك في الكونفدرالية
أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية: المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.
وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:
الجولة الأولى: الزمالك × زيسكو الزامبي - يوم 23 نوفمبر 2025
الجولة الثانية: كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك - يوم 30 نوفمبر 2025
الجولة الثالثة: الزمالك × المصري - يوم 25 يناير 2026
الجولة الرابعة: المصري × الزمالك - يوم 1 فبراير 2026
الجولة الخامسة: زيسكو الزامبي × الزمالك - يوم 8 فبراير 2026
الجولة السادسة: الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي - يوم 15 فبراير 2026
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا